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Trump Twitter hesabını geri istiyor! Dava açtı

02.10.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD eski başkanı Donald Trump'ın Twitter'ın kapatılan hesabını açması için federal mahkemeye başvurduğu belirtildi. Dava dilekçesinde Twitter'ın kapatma kurallarını seçici şekilde uyguladığı belirtildi ve örnek olarak Afganistan'daki Taliban yönetiminin aktif olarak kullandığı hesap gösterildi.

Trump Twitter hesabını geri istiyor! Dava açtı

ABD medyasında yer alan haberlerde, Trump'ın avukatlarının, Florida'daki federal mahkemede Twitter ve Üst Yöneticisi Jack Dorsey'e karşı ihtiyati tedbir davası açtığı ifade edildi.

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"SON DERECE TEHLİKELİ BİR ŞEKİLDE GÜÇ KULLANILDI"

Dava dilekçesinde, Twitter'ın Trump'ın hesabını Kongre üyelerinin zorlaması nedeniyle kapattığı savunularak, "Bu ülkede siyasi söylemi kontrol etmek için tarihte eşi görülmemiş ve demokratik tartışmaya yönelik son derece tehlikeli bir şekilde güç kullanıldı." ifadesine yer verildi.

TALİBAN'IN HESABINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Twitter'ın kapatma kurallarını seçici şekilde uyguladığı belirtilen dilekçede, buna örnek olarak Afganistan'daki Taliban yönetiminin aktif olarak kullandığı hesap gösterildi.

Sosyal medya platformları Twitter, Google'ın sahibi olduğu YouTube ve Facebook, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak'ta Kongre olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle kalıcı olarak askıya almıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Taliban
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