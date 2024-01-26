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Tuğba Ekinci yine duramadı... Buket Aydın ve Şahan Gökbakar'ın tartışmasına ilginç bir yorum yaptı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.01.2024 15:39 | Son Güncelleme:
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Buket Aydın'ın erkeklerin bu hayattaki amacı ve göreviyle ilgili yaptığı açıklamaları Şahan Gökbakar tarafından dalga konusu olmuştu. Aydın, kendisini taklit eden Şahan Gökbakar ve eşi Selin Ortaçlı'yı skandal sözlerle hedef aldı. Gökbakar'dan eşini hedef alan Aydın'a yanıt geldi. Magazin olaylarını kendince yorumlayan Tuğba Ekinci ise bu sefer Buket Aydın ve Şahan Gökbakar tartışmasına dahil oldu. İlginç yorumu dikkat çekti.

Tuğba Ekinci yine duramadı... Buket Aydın ve Şahan Gökbakar'ın tartışmasına ilginç bir yorum yaptı

Buket Aydın katıldığı programda söyledikleriyle gündem oldu. Son dönemde yaptığı çıkışlarla sık sık gündem olan Buket Aydın, bu sefer de bir erkekte aradığı ekonomik kriterleri açıkladı.

Buket Aydın konuşmasında "Erkek seni bir yere götürdüyse hesabını ödeyecektir, bu erkekliğin doğasından gelir. Ben kadınım ben öderim yok, normal arkadaşımın bile hesabını ödemem. Beni yemeğe götürmesin kardeşim bana bir yemek ısmarlıyamıyorsa zaten benimle aynı statüde değildir" ifadelerini kullandı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sunucu Buket Aydın’ın “maddi durumu kötü biriyle birlikte olmam” açıklamalarını yaptığı paylaşımla ti’ye almıştı.

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Bu videonun ve Özgür Demirtaş'la yaşadığı polemiğin ardından Buket Aydın sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Aydın yaptığı açıklamada Özgür Demirtaş'a 'Twitter maymunu' derken Şahan Gökbakar'ı kadın düşmanı olmakla suçladı.

Bu gelişmelerin ardından Buket Aydın, TV8'de yayınlanan Sunuculuğunu Demet Akalın ve Jess Molho'nun yaptığı Gel Konuşalım programına bağlanarak Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı'ya yönelik açıklamalarda bulundu.

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Aydın, "Zamanında birisine, ismi lazım değil bir beyefendiye, lüks bir marka jip aldırdığının haberi bile hala gazetelerde duruyor. Bu akşam eşini al karşına sor bakalım; 'karşılığında ne verdin Selinciğim?" diyerek Şahan Gökbakar ve eşi Selin Ortaçlı'ya seslendi.

"YALAN DOLAN, LEŞ, PAÇOZ..."

Ünlü komedyen ardından eşi Selin Ortaçlı'dan 'hiç alakası olmamasına rağmen bu yalan dolan, leş, paçoz, çirkin, seviyesiz, değersiz, ucuz ve varoş muhabbetin içinde adının geçmesine sebep olduğu' için özür dilemişti.
"Yaptığım bir skeç sonrasında, ilk arabasını (polo) kendi parasıyla almış, tanıdığımda ailesiyle yaşayan, kendi emeğiyle ve arkasında para babaları olmadan moda üzerine çalışmış, evlendikten sonra iki çocuğumuzu dadısız kendi başına büyütmek için tüm hayatını onlara adamış, bunca imkana rağmen şımarmamış, evlenmeden önce de sonra da gayet asil,onurlu, temiz ve dürüst bir insan olan canım karım, değerli eşim Selinimin, hiç alakası olmamasına rağmen bu yalan dolan, leş, paçoz, çirkin, seviyesiz, değersiz, ucuz ve varoş muhabbetin içinde adının geçmesine sebep olduğum için üzgünüm. Kusura bakma karıcım. Seni seviyorum."

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TUĞBA EKİNCİ'DEN İLGİNÇ YORUM

Magazin olayları hakkındaki düşünceleriyle ön plana çıkan Tuğba Ekinci ise yine duramadı ve bu bel altı muhabbete dahil olmadan edemedi.

Tuğba Ekinci'nin konuyla ilgili yaptığı ilginç yorumunu magazin sayfası "Yorum İfşa" paylaştı.

Ekinci olaya farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak "Buket çok hoş bir kadın tabii ki açlarla görüşecek değil. Şahan Gökbakar'ın kariyeri olmasaydı eşi hanımlık yapar mıydı. Şaka k.ka oldu" demesi şaşırttı.

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