Tuğçe Kazaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Tuğçe Kazaz'ın hayatı

Tuğçe Kazaz, 1982 yılında dünyaya gelmiştir. Kafkas, Gönül Hırsızı ,Uzun Hikaye projelerinde yer alan Tuğçe Kazaz uzun yıllar iddialı modellerden bir olarak kariyer yapmıştır. Şimdilerde sosyal medyada sıklıkla gündeme gelen Tuğçe Kazaz uzun süredir mesleğini yapmıyor. Peki, Tuğçe Kazaz kimdir? İşte, Tuğçe Kazaz'ın hayatı...

TUĞÇE KAZAZ KİMDİR?

Tuğçe Kazaz, 26 Ağustos 1982 tarihinde Balıkesir, Edremit'de doğmuştur. Çocukluğu İzmir’de geçen Tuğçe Kazaz, yedi yıl basketbol oynadı. Özel Ortadoğu Koleji ve Antalya Koleji'nde eğitimini tamamlayan Kazaz daha sonra Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde üniversite eğitimine başladı ancak tamamlayamadı.

2000 yılında “Elit Model Look” yarışmasına katılan Tuğçe Kazaz, ikinci oldu. Tuğçe Kazaz daha sonra Elite model Look Paris seçmelerinde de ilk 15′e girmiştir. 2001 yılında “Miss Turkey” güzellik yarışmasında birincisi olan Kazaz, daha sonra şimdilerde Beren Saat ile evli olan ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile uzun dönem birliktelik yaşadı. Tuğçe Kazaz bu ilişkinin ardından Sezen Aksu’nun müzisyen oğlu Mithat Can ile yaşadığı aşkla gündeme geldi. Kampüsistan isimli dizide, “Loafing and Camouflage: Sirens in the Aegean” adlı Yunan filminde, daha sonra Can2007 ve 2009 yılında Cin geçidi filmlerinde oynadı.