Tuğçe Kazaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Tuğçe Kazaz'ın hayatı

2000 yılında “Elit Model Look” yarışmasına katılan Tuğçe Kazaz, ikinci oldu. Tuğçe Kazaz daha sonra Elite model Look Paris seçmelerinde de ilk 15′e girmiştir. 2001 yılında “Miss Turkey” güzellik yarışmasında birincisi olan Kazaz, daha sonra şimdilerde Beren Saat ile evli olan ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile uzun dönem birliktelik yaşadı. Tuğçe Kazaz bu ilişkinin ardından Sezen Aksu’nun müzisyen oğlu Mithat Can ile yaşadığı aşkla gündeme geldi. Kampüsistan isimli dizide, “Loafing and Camouflage: Sirens in the Aegean” adlı Yunan filminde, daha sonra Can2007 ve 2009 yılında Cin geçidi filmlerinde oynadı.

Tuğçe Kazaz, 8 Eylül'de Porto Germeno'daki Ayios Nikolaos Kilisesi'nde vaftiz olarak Maria Seitaridis ismini aldı ve Ortodoks oldu. 24 Eylül 2005 tarihinde yunan oyuncu George Seitaridis ile Atina'da Aya Nikola Kilisesi'nde sade bir törenle evlendi. Yunanistan’da yaşamaya başlayan Tuğçe Kazaz, üç yıl süren bir evliliğin ardından boşanarak Türkiye’ye döndü ve tekrar Müslüman oldu. Tuğçe Kazaz, tekrar Müslüman olduktan sonra gece hayatını, alkolü ve sigarayı bırakma kararı aldı.

Bir dönemin en cesur modellerinden biri olan Tuğçe Kazaz, Amerika’da ve Paris’te modellik yapan az sayıdaki modelden biri olarak ani bir kararla podyumu bıraktı. En son bir tesettür defilesine çıkan Tuğçe Kazaz, bundan böyle işinde ya da özel hayatında dekolte giymeyeceğini açıkladı. Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı Uzun Hikaye filminin ardından Tuğçe Kazaz, Hazal Kaya ile birlikte Son Yaz Balkanlar 1912 dizisinde rol almıştır. Tuğçe Kazaz şimdilerde YouTube kanalında fikirlerini paylaşıyor ve sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

TUĞÇE KAZAZ'IN OYNADIĞI FİLMLER

2014 Kafkas

2013 Gönül Hırsızı

2012 Uzun Hikaye

2012 Son Yaz Balkanlar 1912

2008 Cin Geçidi

2007 Can

