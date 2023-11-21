Tüm değişiklikleriyle 'Grey's Anatomy' dizisi 20. sezonuyla geri dönüyor! Geri sayım başladı... 20. sezon kadrosunda kimler var?

sezonun sonunda hayranların çözülmesini beklediği birkaç büyük an ve heyecan verici olaylar yaşandığı dizinin yeni sezonu için gözler 14 Mart 2024 tarihine çevrildi. Kült haline gelen dizinin 20. sezonu People'ın haberine göre, Ellen Pompeo'nun canlandırdığı Meredith Gray karakterinin düzenli olarak yer almadığı ilk sezon olacak.

BİRÇOK İSİM GERİ DÖNÜYOR

Daha önceki sezonlardan birçok oyuncunun 20. sezon için geri dönmesi bekleniyor. Bu isimlerin arasında ise Richard Webber rolünde James Pickens Jr. ve gösterinin sonuna kadar ayrılmayı planlamadığını söyleyen Miranda Bailey rolünde Chandra Wilson yer alıyor. Geri dönen diğer yıldızlar arasında Owen Hunt rolünde Kevin McKidd , Teddy Altman rolünde Kim Raver , Amelia Shepherd rolünde Caterina Scorsone ve Jo Wilson rolünde Camilla Luddington bulunuyor.

YENİ SEZONDA KİMLER DİZİDEN AYRILIYOR?

Diziden kimin ayrılacağına gelince, Ellis Gray'in iki kızı da Grey's Anatomy'nin 20. sezonunda izleyicisiyle vedalaşacak. . Ellen Pompeo'nun uzun süredir oynadığı Meredith Gray rolünden çekilmesinin yanı sıra , 11. sezonda dizinin müdavimi haline gelen ekrandaki üvey kız kardeşi Maggie Pierce ( Kelly McCreary ) de diziden çıkacak .







