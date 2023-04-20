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Tüm dünyadan tepki yağdı! Çocukların kedileri öldürmek için kıyasıya mücadele ettiği yarışma kaldırıldı

20.04.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda’da her yıl Nisan-Haziran ayları arasında düzenlenen ve en çok yabani sokak kedisi öldüren yarışmacıya para ödülünün verildiği etkinlik tepki çekti. Bu yıl ilk kez 14 yaş ve altındaki çocuklar için bir etap düzenleneceğinin duyurulmasından sonra tüm dünyadan tepkiler geldi. Yeni Zelanda'da çocuklara yönelik yarışmanın yaban kedilerinin ölümüne neden olan bölümü tepkilerin ardından iptal edildi.

Tüm dünyadan tepki yağdı! Çocukların kedileri öldürmek için kıyasıya mücadele ettiği yarışma kaldırıldı

Pasifik ülkesi Yeni Zelanda’da sokak kedilerinin ülkenin biyogüvenliğini tehdit ettiği iddia edilerek düzenlenen yarışma tepki çekti. Yeni Zelanda'da yayın yapan Stuff News ajansının haberine göre, Kuzey Canterbury Avcılık Yarışması'nın organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, çocuklara yönelik yarışmaya bu yıl yaban kedilerini avlamaya yönelik bir etap eklendiği hatırlatıldı. Açıklamada, yeni etaba toplum ve medyanın gösterdiği tepkiler nedeniyle "son derece hayal kırıklığına" uğradıkları ifade edildi.

4 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK

15 Nisan'dan haziran sonuna kadar en fazla yaban kedisini öldüren 14 yaş ve altı "çocuk avcılara" 250 dolar (yaklaşık 4 bin 851 TL) ödül verilmesinin öngörüldüğü yarışmanın söz konusu etabının daha fazla tepki çekmemek için bu yıl yapılmayacağı kaydedilen açıklamada, etkinliğin diğer bölümlerinin yapılacağı belirtildi.

Birçok yabani kedinin ölümüne neden olacak etaba bölge sakinleri ile doğal yaşamı koruma ve hayvan hakları örgütleri tepki gösterirken ülke basını da geniş yer vermişti. Yaban kedilerini evcil olanlardan ayırt etmenin oldukça zor olduğundan, evden kaçan kedilerin de öldürülebileceğinden ve hastalık taşıyan yaban kedilerinin öldürülmesinin tarlalardaki mahsule de zarar verebileceğinden endişe ediliyor. 2022'de yarışmaya katılan 250 çocuk ördek, tavşan ve fare gibi hayvanları avlamıştı. (AA)

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Yeni Zelanda kedi

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