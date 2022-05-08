Tüm gözler yarınki konuşmaya çevrildi! Ümit Özdağ'dan 'seçim barajı' çıkışı

Başta Suriyeliler olmak üzere Türkiye'deki sığınmacıları ülkelerine geri gönderme vaadiyle gündemdeki yerini koruyan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı sert polemiğin ardından Ümit Özdağ şimdi ise Zafer Partisi'nin seçim barajını geçmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

"TÜRK SİYASETİNDE YENİ DENGELER"

Ümit Özdağ, Twitter'da Zafer Partisi'nin seçim barajını tek başına geçebileceğini dile getiren bir gönderiye yanıt verdi. Kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat'ın Zafer Partisi'ne ilişkin seçim barajı değerlendirmesini kendi hesabından paylaşan Özdağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mehmet Ali bey yüzde 7’yi aştığımızı biz biliyoruz. Siz biliyorsunuz. Türk halkı biliyor. Türk siyaseti yeni dengeler üzerine oturacak. Yarın yapacağım basın toplantısından sonra tekrar konuşalım."

Mehmet Ali bey yüzde 7’yi aştığımızı biz biliyoruz. Siz biliyorsunuz. Türk halkı biliyor. Türk siyaseti yeni dengeler üzerine oturacak. Yarın yapacağım basın toplantısından sonra tekrar konuşalım. https://t.co/0D2qOM2sbH — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 8, 2022

ÜÇÜNCÜ İTTİFAK SİNYALİ

Öte yandan Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Vecdet Öz'ün Ümit Özdağ ile ilgili açıklaması akıllara 'Üçüncü ittifak mı geliyor' sorusunu getirmişti. "Ümit Özdağ’ın milliyetçiliği Atatürk milliyetçiliğine yaklaşmıştır ve bu bize yakın gelmektedir" diyen Öz, yeni ittifak için açık kapı bırakmıştı.



