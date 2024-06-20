Tüm işini gücünü bıraktı! Spor yapan kadının dakikalarca böyle izledi... O anlar saniye saniye sosyal medyadan ifşalandı: 'Resmen taciz'

Heidi Aragon isimli bir sosyal medya kullanıcısı TikTok'tan yaptığı paylaşımında spor salonunda yaşadığı taciz anlarını gösterdi.

Spor salonunda bulunan bir adamın sürekli olarak kendisini rahatsız ettiğini dile getiren genç kadın, adamın gözlerini ayırmadan onu izlediği anları kameraya kaydetmeyi ihmal etmedi. Görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.

Kendisini bir köşede izleyen adamı gösteren Heidi, "Bu yaşlı adam sürekli yanıma gelip bana bakıyordu. Ona, eğer bu köşede egzersiz yapacaksa, bana bakmayı ve beni rahatsız etmeyi bırakması gerektiğini söyledim. Onun yanıtı, 'Sadece etrafa bakıyorum.' oldu." dedi.

O anlara sosyal medya kullanıcılarındna yorum gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Resmen taciz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok rahatsız edici bir durum" yorumunu yaptı.