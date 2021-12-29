HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! İBB'den yılbaşı için toplu ulaşım kararı

Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! İBB'den yılbaşı için toplu ulaşım kararı

29.12.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre tüm İstanbulluları ilgilendiren, yılbaşı için bir toplu taşıma kararı geldi. Buna göre İstanbul'da toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk tatil günü olan 1 Ocak Cumartesi günü ücretsiz hizmet verecek. Öte yandan yılbaşında yaşanacak yoğunluk sebebiyle, toplu ulaşım araçları da 24 saat çalışacak ve ek seferler konulacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! İBB'den yılbaşı için toplu ulaşım kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)'den yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun teklifi ve İBB Meclisi'nin onayıyla, İstanbul'da son 2 yıldır dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verdiği ve yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Cumartesi günü de toplu taşıma ücretsiz olacağı bildirildi.

Son Dakika: Ankara Valiliği duyurdu! Yılbaşında bu yollar trafiğe kapatılacakSon Dakika: Ankara Valiliği duyurdu! Yılbaşında bu yollar trafiğe kapatılacak

EK SEFERLER

Açıklamaya göre ayrıca, yılbaşı gecesinin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, otobüs ve metro seferleri 24 saat hizmet verecek. İETT, yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 15 ayrı hatta 186 sefer düzenleyecek. 24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak.

thumbs_b_c_3c0b5a61090af79db339b0b801280de0

İstanbul'da raylı tüm metrolar da 24 saat süreyle çalışacak ve ek seferler konulacak. Hatlarda seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06.00'dan 2 Ocak Pazar günü 02.00'ye kadar kesintisiz devam edecek. Tramvay hatları ile Taksim-Kabataş Füniküleri ise 1 Ocak saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek. (DHA)

Son Dakika: Boji toplu ulaşıma geri döndü! "Özlemişim hepinizi"Son Dakika: Boji toplu ulaşıma geri döndü! "Özlemişim hepinizi"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçeHız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçe
PARTNER"Arkadaşız""Arkadaşız"
Avukata beyzbol sopasıyla saldırdı! ''Kafamda 32 dikiş var''Avukata beyzbol sopasıyla saldırdı! ''Kafamda 32 dikiş var''
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü ekonomistten çarpıcı 2022 yorumu: Uçacak

Ünlü ekonomistten çarpıcı 2022 yorumu: Uçacak

Tarih verildi! Marketlerde fiyatlar yüzde 40 düşecek

Tarih verildi! Marketlerde fiyatlar yüzde 40 düşecek

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 1606 lira cezası var

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 1606 lira cezası var

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Ülke genelinde dev operasyon

Ülke genelinde dev operasyon

Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron

Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.