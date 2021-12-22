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Son Dakika: Ankara Valiliği duyurdu! Yılbaşında bu yollar trafiğe kapatılacak

22.12.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ankara Valiliği, yılbaşı kutlamaları nedeniyle araç trafiğine kapatılacak yolları açıkladı. Yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşım araçlarını kullanmak konusunda özen göstermelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Ankara Valiliği duyurdu! Yılbaşında bu yollar trafiğe kapatılacak

Son dakika haberi: Ankara Valiliği yaptığı açıklamada yılbaşında trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.

SON DAKİKA: İŞTE YILBAŞINDA ANKARA'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde yapılacak yeni yıl kutlamaları ile ilgili olarak yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olacağı değerlendirilen YHT, AŞTİ Oteller, AVM’ler, park ve bahçeler, eğlence mekânlarının bulunduğu cadde ve sokaklarda halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak emniyet tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2021 Cuma günü 19.00’dan itibaren, Aşkabat Caddesi’nin Akdeniz Caddesi ile 54. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Bestekar Caddesi’nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması olması hâlinde Atatürk Bulvarı’nın Sıhhiye Orduevi ve Akay Kavşağı arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması hâlinde GMK Bulvarı ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması hâlinde Ziya Gökalp Caddesi’nin Kolej Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması hâlinde Millî Müdafaa Caddesi’nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması hâlinde 54. Cadde ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması hâlinde Tunalı Hilmi Caddesi’nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması hâlinde Tunus Caddesi’nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması hâlinde Filistin Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması halinde Kumrular Sokak ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak etkinliklerin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşım araçlarını kullanmak konusunda özen göstermelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. (İHA)

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