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Tüm özellikleriyle berbere gitmenize gerek kalmayacak saç ve sakal kesme makineleri

09.06.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi ve yasaklar nedeniyle eskisi kadar sıklıkla berbere gidemiyor musunuz ya da dış görünüşünüze önem veriyorsunuz ama berbere gitmek istemiyor musunuz? O zaman bu saç ve sakal kesme makinelerine göz atmadan geçmeyin.

Tüm özellikleriyle berbere gitmenize gerek kalmayacak saç ve sakal kesme makineleri

Herkes dış görünüşünü önemser. Şık görünmenin yanında bakımlı olmak da bu işin bir parçası. Özellikle beyler için bazı küçük detaylarla bu kısım halledilebilir. Örneğin saç ve sakal tıraşı ile bakımlı gözükmek mümkün. Bunun için sürekli berbere ve kuaföre gidip vakit ve para harcamaya gerek var mı? Artık hayır… Birbirinden profesyonel cihazlarla bakımlı olmak mümkün. Gelin bu hayat kurtarıcı aletlere birlikte bakalım.

Braun MGK 5280 Erkek Bakım Kiti

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Bu makinenin harika bir özelliği var; su altında da çalışabilir olması. Braun MGK 5280 ile saç ve sakal tıraşını kısa sürede halledebilirsiniz. Kablosuz oluşu nedeniyle pratik bir kullanımı sunan cihaz, su altında da kullanılabiliyor oluşuyla tahriş riskini en aza indiriyor.

Philips S1223/41 Tıraş Makinesi

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Tıraş makinesinin cilt üzerinden nazikçe kaymasına izin veren tasarımı ile kısa sürede tıraş olmanın keyfini sür. Ayrıca bu tıraş makinesi oldukça kolay temizleniyor. Yapmanız gereken, bir tuşa basarak kapağını açmak ve suyla durulamak. İşte bu kadar basit... Şık ve ergonomik tasarımıyla dikkat çeken Philips S1223/41 Tıraş Makinesi profesyonel sonuçlar için harika bir seçim.

Philips S5420/06 5000 Serisi Islak Kuru Şarjlı Tıraş Makinesi

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AquaTec teknolojisi ile kuru tıraş veya ferahlatıcı bir ıslak tıraş deneyimi gerçekleştirebilirsiniz. Philips S5420/06, 0.3 kg ağırlığı ile oldukça hafif ve kolay kullanım imkanı sunuyor. Koruyucu kapağı ile bıçakları muhafaza edebiliyor, yuvarlak profil başlığı ile rahat bir traş imkanı sunuyor. Özel MultiPrecision bıçak sistemi ile yalnızca birkaç darbede gür sakalları kolayca traş edebiliyorsunuz.

Braun BT 3241 Kablosuz Saç ve Sakal Şekillendirici

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Braun BT 3241 Saç&Sakal Şekillendirici, Kablosuz ve yıkanabilir olması kuru ve ıslak kullanım imkanı sunması ile öne çıkan diğer cihazlardan... Yeşil ve siyah renklerden oluşan şık tasarımı ile de göze çarpıyor.

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