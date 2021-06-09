Tüm özellikleriyle berbere gitmenize gerek kalmayacak saç ve sakal kesme makineleri

Herkes dış görünüşünü önemser. Şık görünmenin yanında bakımlı olmak da bu işin bir parçası. Özellikle beyler için bazı küçük detaylarla bu kısım halledilebilir. Örneğin saç ve sakal tıraşı ile bakımlı gözükmek mümkün. Bunun için sürekli berbere ve kuaföre gidip vakit ve para harcamaya gerek var mı? Artık hayır… Birbirinden profesyonel cihazlarla bakımlı olmak mümkün. Gelin bu hayat kurtarıcı aletlere birlikte bakalım.

Braun MGK 5280 Erkek Bakım Kiti



Bu makinenin harika bir özelliği var; su altında da çalışabilir olması. Braun MGK 5280 ile saç ve sakal tıraşını kısa sürede halledebilirsiniz. Kablosuz oluşu nedeniyle pratik bir kullanımı sunan cihaz, su altında da kullanılabiliyor oluşuyla tahriş riskini en aza indiriyor.

Philips S1223/41 Tıraş Makinesi



Tıraş makinesinin cilt üzerinden nazikçe kaymasına izin veren tasarımı ile kısa sürede tıraş olmanın keyfini sür. Ayrıca bu tıraş makinesi oldukça kolay temizleniyor. Yapmanız gereken, bir tuşa basarak kapağını açmak ve suyla durulamak. İşte bu kadar basit... Şık ve ergonomik tasarımıyla dikkat çeken Philips S1223/41 Tıraş Makinesi profesyonel sonuçlar için harika bir seçim.