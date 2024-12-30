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Tüm yolcuların öldüğü uçaktan mucizevi kurtuluş! Hayatta kalan iki kazazede faciadan önceki son anları anlattı; Norveç ve Kanada'dan da kaza haberleri geldi

30.12.2024 09:50
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Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
30.12.2024 09:50
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Dün dünyanın dört bir yanından üç farklı uçak kazası haberi geldi ama en sarsıcı olanı kuşkusuz Güney Kore'dekiydi. Kazada 179 yolcunun tamamı öldü, iki kabin personeli ise mucizevi şekilde kurtuldu. Kazazedelerin kendine geldiğinde ilk söyledikleri en az kaza kadar sarsıcıydı. Biri faciadan önceki son anları anımsamayı başardı, böylece kaza hakkındaki bilgiler de pekişti. Dünya Güney Kore'deki bu kazayı konuşurken Kanada ve Norveç'ten de gelen haberler uçuşlar hakkında derin derin düşündürdü.

Güney Kore'de yolcu uçağı iniş sırasında kontrolünü yitirince pistten çıkıp duvara çarptı ve anında alev topuna döndü. Büyük çaplı faciada 179 yolcudan kurtulan olmadı. Yaşamını yitiren yolculardan birinin attığı son mesaj ortaya çıkmıştı. Şimdi de kurtulan iki kabin personelinin yaşadıkları kazaya ışık tuttu. Bu arada aynı gün içinde Kanada ve Norveç'ten gelen uçak kazası haberlerinde şans eseri can kaybı yaşanmadı.

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UÇAK DUVARA ÇARPIP PATLADI

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Jeju Air hava yolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.

İniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçak, havalimanını çevreleyen duvara çarparak infilak etti. Kazada 179 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını aktardı.

Ulusal televizyonlarda yayınlanan görüntülerde gövdesi üzerinde piste inmeye çalışan uçağın yavaşlayamadığı ve pistin sonundaki duvara çarptığı görüldü.

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TÜM YOLCULAR ÖLDÜ, İKİ KABİN PERSONELİ KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olan uçaktaki yangını söndürdü, iki kabin personelini kurtardı. BBC'de aktarılan bilgiye göre; kazadan sağ kurtulan iki uçuş görevlisi uçağın enkazının en sağlam kısmı olan kuyruk kısmında bulundu.

SAĞ KURTULAN KAZAZEDELERİN İLK SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hayatta kalan iki uçuş görevlisinden biri olan 33 yaşında bir erkek olan Lee Im, mucizevi şekilde hafif yaralarla ve geçici hafıza kaybıyla kurtuldu. Lee Im, hastanedeki doktorlara “Uyandığımda çoktan kurtarılmıştım” dedi.

Hastane müdürü, kazazedenin birden fazla kırığı olduğunu, tam felç de dahil olmak üzere sonradan ortaya çıkabilecek riskler nedeniyle özel bakım gördüğünü söyledi.

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KAZADAN ÖNCEKİ SON ANLARI HATIRLADI

Diğer uçuş görevlisi olan 25 yaşındaki Koo Mo Mo ise, uçağın kuyruk kısmının kopmasıyla kurtulmadan önce bir motor yangınına ve patlamaya tanık olduğunu hatırladı.

Seul'ün doğusundaki Asan Tıp Merkezi'nde tedavi gören Koo'nun baş ve ayak bileğinden yaralandığı ancak durumunun stabil olduğu bildirildi.

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YOLCUNUN SON MESAJI TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ

Reuters'ın haberine göre, uçaktaki yolculardan biri akrabasına uçağın motoruna bir kuşun sıkıştığını söylemek için mesaj atmıştı. Yolcu, son mesajında "Son sözlerimi söylemeli miyim?" diye soruyordu.

"UÇAK NEREDEYSE TAMAMEN YOK OLDU"

Bir itfaiye yetkilisi uçağın duvara çarpmasının ardından yolcuların hayatta kalma şansının düşük olduğunu belirterek "Uçak neredeyse tamamen yok oldu; hayatını kaybedenleri teşhis etmek güç. Kalıntıların incelenmesi zaman alacak." dedi.

Bangkok-Muan seferini yapan uçaktaki 175 yolcu ve 6 kişilik mürettebattan ikisinin Tayland vatandaşı, diğerlerinin ise Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.

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Ülkede devlet başkanı ve başbakan hakkında süren azil süreçleri nedeniyle iki makama da vekalet eden Maliye Bakanı Choi Sang-mok, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, hükümetin olanaklı tüm yardımı yapacağını belirtti.

Jeju Air Üst Yöneticisi (CEO) Kim E-bae, kazanın ardından yaptığı özür açıklamasında, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve kurbanların yakınlarına her türlü desteği sağlayacakları sözünü verdi.

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KAZA NEDEN GERÇEKLEŞTİ?

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığının açıklamasında, uçak inmeden yaklaşık 6 dakika önce kontrol kulesinin, "kuş çarpmasına" karşı uyardığı, pilotun daha sonra "imdat" çağrısı yaptığı aktarıldı.

Yetkililer, iniş takımları arızasının, kuş çarpmasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

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GÜNEY KORE'DE 7 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Ülkede devlet başkanlığı makamına vekalet eden Choi, kazada hayatını kaybedenler için 7 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Choi, ayrıca Muan'ı "özel afet bölgesi" ilan ettiğini belirtti.

Öte yandan, Güney Kore'de, 3 Aralık'taki kısa süren sıkı yönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ölenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Yoon, hükümetin durum hakkında "elinden geleni yapacağına" inandığını kaydetti.

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KANADA'DA YOLCU UÇAĞI PİSTTEN ÇIKARAK ALEV ALDI

Bu araa yine dün Kanada'nın St. John's kentinden Halifax kentine gitmek üzere yola çıkan uçağın sol tarafı, Halifax Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında alev aldı.

CBC News'in haberine göre, PAL Airlines adlı firmaya ait uçak, St. John's kentinden Halifax'a gitmek üzere havalandı.

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Halifax'taki havalimanına inişi sırasında yerel saatle 21.30 sularında sol tarafından duman çıktığı görülen uçağın bir kısmı alev aldı.

Yolculardan Nikki Valentine, uçağın iniş takımının "düzgünce açılmaması" nedeniyle sol kanadının bir süre yere sürtündüğünü ve alev aldığını belirtti.

Valentine, uçakta yaklaşık 80 yolcunun bulunduğunu ifade ederken, havalimanından yapılan açıklamada uçaktaki yolcu sayısına ilişkin detay yer almadı.

Uçaktan tahliye edilen yolcuların, sağlık kontrolünden geçtiği aktarıldı.

NORVEÇ'TEN HOLLANDA'YA GİDEN YOLCU UÇAĞI, ACİL İNİŞ SIRASINDA PİSTTEN ÇIKTI

Hollanda Kraliyet Havayolu KLM'den yapılan açıklamaya göre, uçak, Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmek üzere havalandığı sırada yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi.

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Acil iniş sırasında Boeing 737-800 tipi uçak, pistten çıkarak çimenlik alana kaydı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebatın herhangi bir zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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Norveç basınında yer alan haberlere göre uçak, hidrolik sistemindeki arıza nedeniyle acil iniş yaptı.

Kule, pilotları uyarmış; hemen sonrasında 'imdat' çağrısı gelmiş Kule, pilotları uyarmış; hemen sonrasında 'imdat' çağrısı gelmiş

(AA)

Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Güney Kore Kanada Norveç
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