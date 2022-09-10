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Tunç Soyer'in Osmanlı ile ilgili sözlerine Bahçeli'den çok sert tepki

10.09.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı ile ilgili sözlerine MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert tepki geldi. Soyer'in "Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi." açıklamalarına yanıt veren Bahçeli, "İflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır" dedi.

Tunç Soyer'in Osmanlı ile ilgili sözlerine Bahçeli'den çok sert tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı’nda düzenlen etkinlikte yaptığı açıklamada, Osmanlı ile ilgili de ifadeler kullanmış ve "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular" demişti.

BAHÇELİ'DEN SERT TEPKİ

Soyer'in sözlerine sert bir şekilde tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır." dedi.

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  1. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sebebiyle mesaj yayınlayan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"DÜNYA TARİHİNİN AKIŞINI DEĞİŞTİRECEK DİNAMİKLERİ TETİKLEMİŞTİR"

400 çadırlık bir Türkmen beyliğinden cihan imparatorluğuna gidilen süreçte, Söğüt'ün eşsiz bir stratejik konumu, emsalsiz bir jeopolitik şartları desteği vardır, nihayet tarihi gerçekler ortadadır. Büyük ceddimiz Ertuğrul Gazi ile başlayan gelişme, müteakip çağlarda yalnızca Türklerin değil, Dünya tarihinin de akışını değiştirecek dinamikleri peş peşe tetiklemiştir.

624 yıllık cihanşümul bir kudrete Söğüt'ten atılan inançlı adımlarla ulaşılmış, coğrafyalar Türk milletinin muazzam atılımlarıyla yeni baştan biçim ve şekil almıştır. Bu muvaffakiyet hali, ilhamını Oğuzlar'ın gücünden, duasını Hayme anadan, desteğini Gündüz Alp'ten alan Ertuğrul Gazi'yle ivme kazanmıştır.

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Ertuğrul Gazi ve onun yeşerttiği anlayış; önceki dönemlerin çapsız kavgalarından, derin ihtilaflarından ders ve sonuçlar çıkarmış; çatışarak, çarpışarak, cepheleşerek, bölünerek, ayrışarak, farklılaşarak büyük ülkülere ulaşılamayacağını kavramıştır. Osman Gazi'yle birlikte, Anadolu Türkmen boyları içine düştükleri karanlık ve kargaşa fanusundan kurtulmaya başlamışlar, daha büyük hedeflerin etrafında halka halka birleşmenin çare ve yollarını aramaya koyulmuşlardır.

Söğüt'e tutunan bir filizin, gövdesi ve dallarıyla her tarafa ulaşan koca bir cihan devletine ulaşmasındaki sır, kardeşliğin ve kaynaşmanın sağlanması, insanı merkezine alan adaletli yönetim ruhuyla taçlanmasında saklıdır. Bu hayranlık uyandıran ruh; birliği ve dirliği bozulmuş Anadolu coğrafyasında vücut bulan bir uç beyliğinden, çağ açıp çağ kapatan bir ihtişama ulaşılmasını da temin etmiştir.

Ertuğrul Gazi'yle birlikte başlayan asırları aşan yolculuk, Osman Gazi'yle sınırlarını zorlamış, Orhan Gazi'yle devletleşmiş, Murat Hüdavendigar'la imparatorluk seviyesine terfi etmiştir. Son tahlilde Kanuni Sultan Süleyman ile zirveye taşınmıştır. Yalnızca batıyla sınırlı kalmayan Türk'ün ilerleyişi, fırsat ve zemin buldukça doğuya da yönelmiş, hatta Afrika'ya kadar ulaşmayı başarmıştır.

Dönemin jeopolitik şartlarının gereği olarak Söğüt'ü yurt tutan 400 çadırlık Türkmen varlığı; iç çelişkilerin aşıldığı takdirde dünya üzerinde nasıl bir küresel güç mertebesine vasıl olunacağını da açıklıkla göstermiştir. Bugün de korkulan esasen budur.

Büyük Türk milletinin tarihi tekerrür ettirerek böylesi bir mevkie erişmesini sekteye uğratmak maksadıyla alçak tertipler planlanıp tatbik edilmektedir. Tuzaklar kurulmakta, karanlık oyunlar sahnelenmektedir. Ecdadımıza ve tarihimize hakaretler edilmektedir.

"İFLAH OLMAZ BİR CAHİLLİK"

Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerin, 9 Eylül 1922 tarihinin 100'üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır.

Geldiğimiz bugünkü aşamada, Türkiye'miz Söğüt müktesebatıyla, Ertuğrul Gazi neslinin onuruyla bütün iç ve dış tehditlere direnmekte, çok şükür zalim ve zillet kuşatmayı her noktadan parçalamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin yüksek yönetim mirasının bir devamı, yüzyıllardır milli vicdanda taşınan kutlu veraset zincirinin son halkasıdır. Bu şuurdan mahrum gafillerin ecdadımıza karşı nefret ve ihanet suçu işlemesi fıtratlarının gereğidir.

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Tunç Soyer Devlet Bahçeli

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