Tüp bebek tedavisinde embriyo transferi

Tüp bebek tedavisinde döllenme işlemi yapıldıktan sonra, embriyo transfer işlemi 2 ila 5 gün olmakla birlikte genellikle 3 gün sonra yapılır. Tedavide gelinen bu aşamada döllenme (fertilizasyon) elde edildikten sonra doktor ve embriyologlar tarafından belirlenen sayıda ki embriyo anne adayının rahmine yerleştirilir. Bu işleme embriyo transferi denir.

Embriyo transferinde dikkat edilmesi gereken hususlar

Embriyo transferi yapılacakken kadının yaşı, daha önceki tüp bebek denemeleri, yumurta ve sperm kalitesi, embriyo sayısı ve kalitesi göz önüne alınır. Rahim boynu ve açısının düz olması ve uygulanacak işlemin daha rahat yapılabilmesi için idrar kesesinin (mesane) dolu olması gerekir. Bunun için işlemden en az bir saat önce hemşirenin haber vermesiyle yaklaşık olarak 3 litre su içilmelidir ve tuvalete gidilmemeli.

Herhangi bir ağrı ya da rahatsızlığa neden olmaz

Embriyo transferi yapılırken hasta jinekolojik muayene pozisyonunda hazırlanır. Embriyolog transfer edilecek embriyoları işlem için hazırlanan bir kateter içinde laboratuvardan getirir. Doktor ultrason eşliğinde bu embriyoları anne adayının rahmine yerleştirir.