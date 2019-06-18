KADIN

Tüp bebek tedavisinde embriyo transferi

Prof. Dr. Fatih Şendağ Prof. Dr. Fatih Şendağ
GEBELİK HABERLERİ  | 17.06.2019 22:29 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, tüp bebek tedavisinde döllenme işlemi yapıldıktan sonra, embriyo transfer işleminin 2 ila 5 gün olmakla birlikte genellikle 3 gün sonra yapıldığını ve bu aşamada embriyoların anne adayının rahmine yerleştirildiğini

Tüp bebek tedavisinde embriyo transferi

Tüp bebek tedavisinde döllenme işlemi yapıldıktan sonra, embriyo transfer işlemi 2 ila 5 gün olmakla birlikte genellikle 3 gün sonra yapılır. Tedavide gelinen bu aşamada döllenme (fertilizasyon) elde edildikten sonra doktor ve embriyologlar tarafından belirlenen sayıda ki embriyo anne adayının rahmine yerleştirilir. Bu işleme embriyo transferi denir.

Embriyo transferinde dikkat edilmesi gereken hususlar

Embriyo transferi yapılacakken kadının yaşı, daha önceki tüp bebek denemeleri, yumurta ve sperm kalitesi, embriyo sayısı ve kalitesi göz önüne alınır. Rahim boynu ve açısının düz olması ve uygulanacak işlemin daha rahat yapılabilmesi için idrar kesesinin (mesane) dolu olması gerekir. Bunun için işlemden en az bir saat önce hemşirenin haber vermesiyle yaklaşık olarak 3 litre su içilmelidir ve tuvalete gidilmemeli.

Herhangi bir ağrı ya da rahatsızlığa neden olmaz

Embriyo transferi yapılırken hasta jinekolojik muayene pozisyonunda hazırlanır. Embriyolog transfer edilecek embriyoları işlem için hazırlanan bir kateter içinde laboratuvardan getirir. Doktor ultrason eşliğinde bu embriyoları anne adayının rahmine yerleştirir.

Bu transfer ağrı ve rahatsızlık yaratan bir işlem olmadığından anestezi gerekmeyip 5 ila 10 dakika süren kısa bir işlemdir. Bu nedenle transfer yapıldıktan bir iki saat istirahat altında tutulduktan sonra hasta taburcu edilebilir.

Test pozitif sonuç veriyorsa...

Hastanın ağır iş yapmaması tembih edilerek normal hayatını sürdürmesi önerilir. Embriyo transferinden 12 gün sonra hastaya kanda gebelik testi (BHCG) yaptırılır. Testin pozitif sonuç vermesi durumunda 14. gün test tekrar yapılır. Gebelik kesinleştikten sonra hasta kontrol muayenesi için çağrılır. Ultrasonografi ile rahim içerisinde oluşan gebelik kesesi saptanır ve yaklaşık 8 haftalık iken bebeğin kalp atışları dinlenerek hasta normal gebelik takibine alınır.

Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı

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