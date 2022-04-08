HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Tüp mide ameliyatı sonrası cinsel ilişkiye girilir mi? Tüp mide ameliyatı sonrası beslenme nasıl olmalı?

Tüp mide ameliyatı sonrası cinsel ilişkiye girilir mi? Tüp mide ameliyatı sonrası beslenme nasıl olmalı?

08.04.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların popüler uygulamalarından tüp mide ameliyatıyla ilgili akıllarda birçok soru yer alıyor. Tüp mide ameliyatı; İleri derece obez olan kişiler, 35-40 arası vücut kitle indeksine sahip olup aşırı şişmanlığa bağlı hipertansiyon, uyku apnesi, tip 2 diyabet vb. rahatsızlıklar yaşayanlar için uygundur. Tüp mide ameliyatı sonrası cinsel ilişki kişinin sağlığı açısından önerilmemektedir. Ameliyattan 2 hafta sonra daha uzun bir yürüyüşe çıkabilir veya yüzebilirsiniz.

Tüp mide ameliyatı sonrası cinsel ilişkiye girilir mi? Tüp mide ameliyatı sonrası beslenme nasıl olmalı?

Tüp mide ameliyatından 4 gün sonra hasta taburcu edilir. Ancak hastalar hastaneye geldikten sonra 2-3 saat ve gerekirse en az bir hafta kalmalıdır. Tüp mide ameliyatından sonraki ilk iki hafta diyetisyeninizin verdiği yemek listesini takip edin.

YARAYA DİKKAT EDİLMELİ

Mide ameliyatı sonrası, gizli dikişlerinizin alınmasına gerek yoktur, dikişler kendiliğinden kaybolacaktır. Taburcu olduktan sonra 24 saat kıyafet değiştirmeden banyo yapabilirsiniz. Yarada ağrı, şişme, kızarıklık veya salgı hissederseniz bir doktora görünmeniz önerilir.

iStock-1334535140

TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI CİNSEL İLİŞKİ ÖNERİLMİYOR

Tüp mide ameliyatından sonraki ilk ay boyunca kuvvetli egzersiz yapmayın veya ağır nesneleri kaldırmayın. Bu nedenle tüp mide ameliyatı sonrası cinsel ilişki bazı durumlarda tavsiye edilmiyor. Bir çalışanın işe dönme süresi, yapılan işin ağırlığına bağlı olarak 20 ila 30 gün arasında değişmektedir.

SİGARA VE ALKOL TÜKETİMİ

Tüp mide ameliyatı sonrası iyileşme döneminde sigara içmeyin. Sigaranın yara iyileşmesini bozduğu, enfeksiyon riskini artırdığı, ülser ve kanamaya neden olabileceği unutulmamalıdır. Benzer şekilde alkol tüketimi de istenmeyen bir durumdur. Alkolün etkilerinin ameliyat öncesine göre daha hızlı ve güçlü olduğunu bilmek önemlidir. Alkol tüketirken çok fazla kalori tüketildiğini unutmamak önemlidir. Tüp mide ameliyatı sonrası cinsel ilişki bu konuda da önem taşımaktadır.

iStock-1381940836

Doktorunuz aksini önermedikçe, ilaçlarınızı ameliyat öncesi ve sonrasında kullanmaya devam ediniz. Tip 2 diyabetli hastalar ameliyattan iki hafta sonra bir endokrinolog tarafından muayene edilmelidir. Ameliyat sonrası sabit bir hızla düzelmesi beklenen yüksek tansiyon, yüksek kan lipitleri, uyku sorunları ve depresyon gibi hastalıklar için ihtiyaç duyulan tedaviler ilgili uzmanlar tarafından yeniden düzenlenecek. Mide ameliyatı fiyat olarak istekleriniz doğrultusunda belirlenir.

TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI BESLENME NASIL OLMALI?

Mide ameliyatı sonrası ilk ay günde en az 1,5 litre (3 küçük şişe) su için. Bir ay yanınızda şişe taşıyın ve aralıklarla 1-2 bardak su için. Operasyondan sonraki ilk ay beslenmeye uyum dönemidir. İlk iki hafta sulu yiyecekler, sonraki iki hafta ezilmiş yiyecekler tüketmelisiniz. Mide ameliyatı olan ünlüler her zaman bir diyetisyen ile çalışmışlardır.

iStock-939290830

Katı yiyeceklere geçtikten sonra karıncalanma hissederseniz lütfen kontrole gidiniz. Zorlayıcı hareketlerden uzak durmaya çalışın. Mide ameliyatı sonrası beslenme oldukça büyük önem taşıyor. Otururken dahi dikkatli olun Katı ve sıvıları masanın üzerine yan yana koymayın. Katı ve sıvı yiyecekleri lütfen ayrı tüketin.

AMELİYATLI BÖLGEDE SIZINTI OLMASI DURUMUNDA

Clinic Expert uzmanlarına göre özellikle tüp mide ameliyatından sonraki ilk hafta boyunca dikiş yerinden sızıntı riski vardır. Ancak bu durum çok nadir yaşanır. Bu uyarı yalnızca önlem amaçlıdır. Böyle bir durumla karşılaşırsanız tüp mide ameliyatı sonrası cinsel ilişki konusundan uzak durmanız gerekebilir.

Çarpıntılar için bir kalp atış hızı monitörünüzün (dijital tansiyon aleti gibi) olduğundan emin olun. Huzursuzluk, ateş, çarpıntı veya karın ağrısı gibi semptomlar yaşarsanız, ateşinizi ve kalp atış hızınızı hemen ölçün. Dinlenme sıcaklığınız 38 dereceyi aşarsa ve kalp atış hızınız 100’ü aşarsa, derhal doktorunuza başvurun. Sızıntı erken tespit edilirse tedavisi daha kolay olacaktır.

FAZLA KİLO CİNSEL YAŞAMI ETKİLER Mİ?

Cinsellik, fazla kilo sorunu olan hastaların konuşmaktan kaçındıkları konulardan biridir. Özellikle görünüşlerinden korkan hastalar çekici olmadıklarını düşünebiliyorlar. Bu özgüven eksikliğinin yanı sıra hareket kısıtlaması, aşırı terleme ve yorgunluk gibi olumsuz etkiler de cinsel yaşamı etkiler. Tüp mide ameliyatı sonrası cinsel ilişki için herhangi bir rahatsızlığınız olmamalıdır.

Obezite ile cinsel yaşam arasındaki ilişki, hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Hareketi kısıtlayan fazla kilo sorununun yanı sıra hormonlar üzerindeki etkiler, cinsel yaşamın hastanın hayatının arka planında kalmasını sağlar. Tüp mide ameliyatı sonrası cinsel ilişki durumunda iktidarsızlık gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

FİZİKSEL AKTİVİTELER NASIL OLMALI?

Ameliyat sonrası iyileşme devam ediyor, ancak hastanın genel sağlığı ve fiziksel aktivitesinde olumlu bir gelişme var. Diyet değişiklikleri sonucunda meyve ve sebze bazlı bir diyet başlar. Protein alımını artırır ve karbonhidrat alımını azaltır. Doktor tavsiyesi üzerine alınan bazı vitamin takviyeleri ile yorgunluk ve diğer memnuniyetsizlikler azalmaya başlar. Hastanın hareket açıklığı artar ve yorgunluk azalır. Diyet sporla destekleniyorsa tedavi sürecinde hastanın görünümüne ve sosyal yaşamına kolayca uyum sağlayacaktır. Kendisiyle barışır ve güvenini yeniden kazanır.

TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI CİNSEL HAYATA BAŞLAMADAN ÖNCE...

Fazla kilo tedavisinden sonra, doktorlar ve hastalar cinsel yaşamın başlangıcını belirlemek için birlikte çalışırlar. Ameliyat sonrası hasta, ameliyat edilen yaranın iyileşmesini ve iyileşme sürecinin hızında cinsel hayata dönmeyi bekleyebilir. Bu durum kişiden kişiye değişmekle birlikte günler veya haftalar sürebilir. İyileşme süreci doktor ile devam ettirilebilir. Cinsel aktivite sırasında karın ağrısı veya ağrı hissediliyorsa, hasta henüz cinsel aktiviteye hazır değildir.

Ameliyat sonrası cinsel yaşamınız ve onu nasıl sürdüreceğiniz konusunda endişelenmenize gerek yok. Ameliyatın cinsel hayata etkisi genellikle düşüktür ancak iyileşme sürecinde hastalar arasında farklılıklar olabilmektedir.

Mide ameliyatı olanlar için, ameliyat ve ameliyattan sonraki tüm gelişmeler birbirine paraleldir. Ameliyat sonrası tedavi, beslenme ve egzersiz fiziksel zindeliği iyileştirir, ancak görünüm ve libidodaki değişiklikler cinsel davranışı aktif olarak değiştirir.

Tüp mide ameliyatı sonrası cinsel ilişki üzerindeki etkileri göz ardı edilemez. Hastalar tedavi süresince doktor tavsiyelerine göre hareket ederek sabır ve emek sonucunda kendileriyle barışık olacaktır.

İYİLEŞME NE KADAR SÜRÜYOR?

Tüm ameliyatlarda olduğu gibi, tüp mide ameliyatından sonra iyileşme süresi kişiseldir. Bu kişiden kişiye değişir. Ameliyatı gerçekleştiren cerrah ve ekibi hastaya iyileşme süreci hakkında gerekli bilgileri verecek ve hastaya işlem sırasında hastanın vücudunu dikkatle dinlemesini tavsiye edecektir.

Ameliyat sonrası fiziksel aktiviteye devam etmenin genel kuralları şu şekildedir: Hasta ağrı veya rahatsızlık hissetmiyorsa, yoğunluğunu kademeli olarak artırarak günlük hayatına dönebilir. Ancak hasta tüp mide ameliyatı sonrası cinsel ilişki veya diğer yorucu egzersizler sırasında rahatsızlık hissediyorsa, biraz daha beklemeli ve dinlenmelidir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İftarları ziyafete dönüştürmeyin!İftarları ziyafete dönüştürmeyin!
Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması! Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması!
Akşener; "İlk yapacağımız iş" dedi, rakam verdiAkşener; "İlk yapacağımız iş" dedi, rakam verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

Brent petrol 100 doların altına geriledi! İşte benzin ve motorin fiyatında son durum

Brent petrol 100 doların altına geriledi! İşte benzin ve motorin fiyatında son durum

Tren istasyonunu vurdular: Ölü ve yaralılar var! Rusya'dan açıklama

Tren istasyonunu vurdular: Ölü ve yaralılar var! Rusya'dan açıklama

Kılıçdaroğlu duyurdu: 'Mitinglere başlayacağız'

Kılıçdaroğlu duyurdu: 'Mitinglere başlayacağız'

Beyoğlu’nda kadınlar marketi birbirine kattı

Beyoğlu’nda kadınlar marketi birbirine kattı

İngiliz öğretmen vahşice öldürüldü! Kan donduran sözler

İngiliz öğretmen vahşice öldürüldü! Kan donduran sözler

İlginizi Çekebilir

Uzaklaştırma emrini dinlemedi! Anbean kameralara yakalandı

Uzaklaştırma emrini dinlemedi! Anbean kameralara yakalandı

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Bildiğiniz her şeyi unutun: Sakın soyarak haşlamayın!

Bildiğiniz her şeyi unutun: Sakın soyarak haşlamayın!

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.