Tüp mide ameliyatı sonrası cinsel ilişkiye girilir mi? Tüp mide ameliyatı sonrası beslenme nasıl olmalı?

Tüp mide ameliyatından 4 gün sonra hasta taburcu edilir. Ancak hastalar hastaneye geldikten sonra 2-3 saat ve gerekirse en az bir hafta kalmalıdır. Tüp mide ameliyatından sonraki ilk iki hafta diyetisyeninizin verdiği yemek listesini takip edin.

YARAYA DİKKAT EDİLMELİ

Mide ameliyatı sonrası, gizli dikişlerinizin alınmasına gerek yoktur, dikişler kendiliğinden kaybolacaktır. Taburcu olduktan sonra 24 saat kıyafet değiştirmeden banyo yapabilirsiniz. Yarada ağrı, şişme, kızarıklık veya salgı hissederseniz bir doktora görünmeniz önerilir.

TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI CİNSEL İLİŞKİ ÖNERİLMİYOR

Tüp mide ameliyatından sonraki ilk ay boyunca kuvvetli egzersiz yapmayın veya ağır nesneleri kaldırmayın. Bu nedenle tüp mide ameliyatı sonrası cinsel ilişki bazı durumlarda tavsiye edilmiyor. Bir çalışanın işe dönme süresi, yapılan işin ağırlığına bağlı olarak 20 ila 30 gün arasında değişmektedir.

SİGARA VE ALKOL TÜKETİMİ

Tüp mide ameliyatı sonrası iyileşme döneminde sigara içmeyin. Sigaranın yara iyileşmesini bozduğu, enfeksiyon riskini artırdığı, ülser ve kanamaya neden olabileceği unutulmamalıdır. Benzer şekilde alkol tüketimi de istenmeyen bir durumdur. Alkolün etkilerinin ameliyat öncesine göre daha hızlı ve güçlü olduğunu bilmek önemlidir. Alkol tüketirken çok fazla kalori tüketildiğini unutmamak önemlidir. Tüp mide ameliyatı sonrası cinsel ilişki bu konuda da önem taşımaktadır.

Doktorunuz aksini önermedikçe, ilaçlarınızı ameliyat öncesi ve sonrasında kullanmaya devam ediniz. Tip 2 diyabetli hastalar ameliyattan iki hafta sonra bir endokrinolog tarafından muayene edilmelidir. Ameliyat sonrası sabit bir hızla düzelmesi beklenen yüksek tansiyon, yüksek kan lipitleri, uyku sorunları ve depresyon gibi hastalıklar için ihtiyaç duyulan tedaviler ilgili uzmanlar tarafından yeniden düzenlenecek. Mide ameliyatı fiyat olarak istekleriniz doğrultusunda belirlenir.

TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI BESLENME NASIL OLMALI?

Mide ameliyatı sonrası ilk ay günde en az 1,5 litre (3 küçük şişe) su için. Bir ay yanınızda şişe taşıyın ve aralıklarla 1-2 bardak su için. Operasyondan sonraki ilk ay beslenmeye uyum dönemidir. İlk iki hafta sulu yiyecekler, sonraki iki hafta ezilmiş yiyecekler tüketmelisiniz. Mide ameliyatı olan ünlüler her zaman bir diyetisyen ile çalışmışlardır.

Katı yiyeceklere geçtikten sonra karıncalanma hissederseniz lütfen kontrole gidiniz. Zorlayıcı hareketlerden uzak durmaya çalışın. Mide ameliyatı sonrası beslenme oldukça büyük önem taşıyor. Otururken dahi dikkatli olun Katı ve sıvıları masanın üzerine yan yana koymayın. Katı ve sıvı yiyecekleri lütfen ayrı tüketin.

AMELİYATLI BÖLGEDE SIZINTI OLMASI DURUMUNDA

Clinic Expert uzmanlarına göre özellikle tüp mide ameliyatından sonraki ilk hafta boyunca dikiş yerinden sızıntı riski vardır. Ancak bu durum çok nadir yaşanır. Bu uyarı yalnızca önlem amaçlıdır. Böyle bir durumla karşılaşırsanız tüp mide ameliyatı sonrası cinsel ilişki konusundan uzak durmanız gerekebilir.

Çarpıntılar için bir kalp atış hızı monitörünüzün (dijital tansiyon aleti gibi) olduğundan emin olun. Huzursuzluk, ateş, çarpıntı veya karın ağrısı gibi semptomlar yaşarsanız, ateşinizi ve kalp atış hızınızı hemen ölçün. Dinlenme sıcaklığınız 38 dereceyi aşarsa ve kalp atış hızınız 100’ü aşarsa, derhal doktorunuza başvurun. Sızıntı erken tespit edilirse tedavisi daha kolay olacaktır.

FAZLA KİLO CİNSEL YAŞAMI ETKİLER Mİ?

Cinsellik, fazla kilo sorunu olan hastaların konuşmaktan kaçındıkları konulardan biridir. Özellikle görünüşlerinden korkan hastalar çekici olmadıklarını düşünebiliyorlar. Bu özgüven eksikliğinin yanı sıra hareket kısıtlaması, aşırı terleme ve yorgunluk gibi olumsuz etkiler de cinsel yaşamı etkiler. Tüp mide ameliyatı sonrası cinsel ilişki için herhangi bir rahatsızlığınız olmamalıdır.

Obezite ile cinsel yaşam arasındaki ilişki, hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Hareketi kısıtlayan fazla kilo sorununun yanı sıra hormonlar üzerindeki etkiler, cinsel yaşamın hastanın hayatının arka planında kalmasını sağlar. Tüp mide ameliyatı sonrası cinsel ilişki durumunda iktidarsızlık gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

FİZİKSEL AKTİVİTELER NASIL OLMALI?

Ameliyat sonrası iyileşme devam ediyor, ancak hastanın genel sağlığı ve fiziksel aktivitesinde olumlu bir gelişme var. Diyet değişiklikleri sonucunda meyve ve sebze bazlı bir diyet başlar. Protein alımını artırır ve karbonhidrat alımını azaltır. Doktor tavsiyesi üzerine alınan bazı vitamin takviyeleri ile yorgunluk ve diğer memnuniyetsizlikler azalmaya başlar. Hastanın hareket açıklığı artar ve yorgunluk azalır. Diyet sporla destekleniyorsa tedavi sürecinde hastanın görünümüne ve sosyal yaşamına kolayca uyum sağlayacaktır. Kendisiyle barışır ve güvenini yeniden kazanır.

TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI CİNSEL HAYATA BAŞLAMADAN ÖNCE...

Fazla kilo tedavisinden sonra, doktorlar ve hastalar cinsel yaşamın başlangıcını belirlemek için birlikte çalışırlar. Ameliyat sonrası hasta, ameliyat edilen yaranın iyileşmesini ve iyileşme sürecinin hızında cinsel hayata dönmeyi bekleyebilir. Bu durum kişiden kişiye değişmekle birlikte günler veya haftalar sürebilir. İyileşme süreci doktor ile devam ettirilebilir. Cinsel aktivite sırasında karın ağrısı veya ağrı hissediliyorsa, hasta henüz cinsel aktiviteye hazır değildir.

Ameliyat sonrası cinsel yaşamınız ve onu nasıl sürdüreceğiniz konusunda endişelenmenize gerek yok. Ameliyatın cinsel hayata etkisi genellikle düşüktür ancak iyileşme sürecinde hastalar arasında farklılıklar olabilmektedir.

Mide ameliyatı olanlar için, ameliyat ve ameliyattan sonraki tüm gelişmeler birbirine paraleldir. Ameliyat sonrası tedavi, beslenme ve egzersiz fiziksel zindeliği iyileştirir, ancak görünüm ve libidodaki değişiklikler cinsel davranışı aktif olarak değiştirir.

Tüp mide ameliyatı sonrası cinsel ilişki üzerindeki etkileri göz ardı edilemez. Hastalar tedavi süresince doktor tavsiyelerine göre hareket ederek sabır ve emek sonucunda kendileriyle barışık olacaktır.

İYİLEŞME NE KADAR SÜRÜYOR?

Tüm ameliyatlarda olduğu gibi, tüp mide ameliyatından sonra iyileşme süresi kişiseldir. Bu kişiden kişiye değişir. Ameliyatı gerçekleştiren cerrah ve ekibi hastaya iyileşme süreci hakkında gerekli bilgileri verecek ve hastaya işlem sırasında hastanın vücudunu dikkatle dinlemesini tavsiye edecektir.

Ameliyat sonrası fiziksel aktiviteye devam etmenin genel kuralları şu şekildedir: Hasta ağrı veya rahatsızlık hissetmiyorsa, yoğunluğunu kademeli olarak artırarak günlük hayatına dönebilir. Ancak hasta tüp mide ameliyatı sonrası cinsel ilişki veya diğer yorucu egzersizler sırasında rahatsızlık hissediyorsa, biraz daha beklemeli ve dinlenmelidir.



