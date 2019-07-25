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Turistler Konyaaltı'na akın etti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 14:32 | Son Güncelleme

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen yerli ve yabancı turistler denizin tadını çıkardı.

Denize giren çocuklar doyasıya eğlendi.

Renkli görüntüler

Akdeniz'in incisi Antalya'da sıcaktan bunalan denize akın etti.
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni tercih eden turistler güneşli havanın tadını çıkardı.
Antalya'da hava sıcaklığının 30.7, deniz suyu sıcaklığın ise 28.6'yı göstermesiyle turistler denize girerek serinlemeye çalıştı.
Sahile gelen çocuklar doyasıya eğlendi.
Konyaaltı Sahili'nde bulunan Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü'ne gelen öğrenciler hafif rüzgarın etkisiyle yelkenlilerle antrenman yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
Konyaaltı Antalya

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