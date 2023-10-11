Türk fenomen Burak Durgun Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu! Çantasına önce kötü atıldı, sonra soyup soğana çevrildi

İzmirli YouTuber Burak Durgun Şili'nin Kalama şehrinde para çekmek için girdiği bankada soyuldu. ATM önünde para çektiği esnada soygunculardan biri, Durgun'un çantasına kötü kokan bir sıvı sıkarken, bir diğer soyguncu ise YouTuber'ın çantasının pislendiğini söyleyerek oyaladı. Sırt çantasını temizlemek için hamle yaptığı sırada değerli eşyalarının bulunduğu diğer bir çantayı yere bırakan Durgun, üçüncü bir hırsızın gelip onu çalmasıyla kabusu yaşadı. Durumu polise haber verdiğini söyleyen Durgun ise polisin kendisine yardımcı olmadığını iddia etti.

HIRSIZI KENDİSİ YAKALADI

Çantasına kötü koku atan hırsıza olayın ertesi gününde ratlayan Durgun hırsızı yakalayarak polise haber verdiğini anlattı. Polis adamın evine baskın yaptığında ise Durgun'a ait herhangi bir eşyasına rastlamadı.

Mahkemeye çıkarılan soyguncunun Perulu olduğunu, kaçak olarak Şili'de ortaya çıktığı için 2 ay tutuklu kalacağını belirten Durgun, "Buraya sakın gelmeyin, değerli eşyalarınızı yanınızdan ayırmayın, kimliklerinizi saklayın" dedi. (İHA)