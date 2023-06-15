Türk Halk Müziği Sanatçısı Ekrem Çelebi öldü mü, kaç yaşındaydı? Ekrem Çelebi kimdir, hastalığı neydi? Acı haberi duyurdu!

Ekrem Çelebi hayatını kaybetti. Acı haberi, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu yaptığı açıklama ile duyurdu. Birçok kişi Türk Halk Müziği Sanatçısı Ekrem Çelebi hakkında araştırma yapıyor. İşte Ekrem Çelebi hakkında merak edilenler...

EKREM ÇELEBİ ÖLDÜ MÜ?

Ekrem Çelebi hayatını kaybetti.

Acı haberi Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu duyurdu.

EKREM ÇELEBİ NEDEN ÖLDÜ?

Ekrem Çelebi'nin ölüm nedenine ilişkin bilgiye açıklamada yer verilmedi.

Ekicioğlu şu ifadeleri kullandı:

" Bozlak Ustası Ozanımız Ekrem Çelebi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim."

EKREM ÇELEBİ KİMDİR?

Ekrem Çelebi, 1952'de Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı Ömeruşağı köyünde dünyaya geldi.

İlkokulu köyünde bitirdi, imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemedi. Babasının getirdiği saz küçük yaşlarda müzikle tanışmasına vesile oldu. Düğünlerde sahne almaya başladı ve aranan isimlerden biri oldu. 16 yaşında (Nuhun Gemisi) adını verdiği ilk plağını yaptı. 35 yaşında ise ilk kasetini çıkardı.

17 yaşında evlenen Ekrem Çelebi 4 çocuk babası.

