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Türkiye 6 yaşındaki kızın evlendirilmesini konuşuyor! Annenin ifadesi ortaya çıktı: Yaş farkını problem etmedik

10.12.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olayda yeni gelimeler ortaya çıkmaya devam ediyor. İsmailağa Cemaati’ne bağlı bir vakfın kurucusunun 6 yaşındaki kızı H.K.G.’yi evlendirmesiyle annenin ifadesi ortaya çıktı. Kızıyla K.İ.'nin arasındaki yaş farkının 18-19 olduğunu ve kızlarının 16 yaşındayken istendiğini belirten anne kızı H.K.G.'nin söylediklerinin yalan olduğunu açıkladı.

Türkiye 6 yaşındaki kızın evlendirilmesini konuşuyor! Annenin ifadesi ortaya çıktı: Yaş farkını problem etmedik

Türkiye günlerdir İsmailağa Cemaati'ne bağlı bir vakfın kurucusu olan Y.Z.G.'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.’nin zorla evlendirilmesi skandalını konuşuyor. 6 yaşındaki çocuğun 'evlendirdiği'ne ilişkin fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan olaya tepki yağdı. Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanırken annenin ifadesi ortaya çıktı. Kızının 16 yaşındayken istendiğini belirten anne, kızıyla K.İ.'nin arasındaki 18-19 yaş farkını sorun etmediklerini aktardı. İfadesinin devamında anne kızının anlattıklarının hepsinin yalan olduğunu açıkladı.

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SAVCILIKTAKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre, savcılıkta şüpheli olarak ifadesi alınan anne F.G., kızının söylediklerini okuyunca şaşırdığını söyleyerek, K.İ.'nin genç göründüğünü savundu.

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"18-19 YAŞ FARKINI SORUN ETMEDİK"

K.İ. ile kızı H.K.G. arasındaki 18-19 yaş farkını sorun etmediklerini söyleyen anne, "K.İ. benim eşimin talebelerindendir. Benim kızım 16 yaşındayken K.İ. annesiyle beraber H.K.G.'yi istemeye geldiler. Hatırladığım kadarıyla K.İ. ile kızımın arasında 18-19 yıl yaş farkı vardı. Kızım bu yaş farkını hiç sorun etmedi. Ben ve eşim de bu yaş farkını sorun etmedik. Çünkü K.İ. genç görünüyordu" dedi.

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O FOTOĞRAFI DOĞRULADI

Dava dosyasına sunulan H.K.G.'nin gelinlikli ve diğer fotoğraflarını doğrulayan anne, "Bana göstermiş olduğunuz başında turkuaz örtü olan kızım H.K.G.'dir. Arkasındaki kişi ise K.İ.'dir. Bu fotoğraf Sapanca'daki evde çekilmiştir. Kızım burada 7-8 yaşlarındadır. Yine beyaz gömlekli arkası dönük oturan kişi K.İ.'dir. Yine başında örtü K.İ.'nin sarılmış halinde bulunduğu kahverengi çekyat üzerinde oturan fotoğraftaki H.K.G.'dir" ifadelerini kullandı.

"ANLATTIKLARININ HEPSİ YALANDIR"

K.İ.'nin devamlı evlerinde olduğunu, çocuklarına Kur'an dersleri verdiğini kaydeden anne, kızı H.K.G.'nin söylediklerinin ise yalan olduğunu öne sürdü. Anne, "Kızım H.K.G. ve diğer çocuklarımın hepsi K.İ.'den Kuran dersleri alıyorlardı. H.K.G. 7-8 yaşlarından itibaren 10 yaşına kadar K.İ.'den ders aldı. 10 yaşından sonra H.K.G.'yi Sakarya'nın Arifiye İlçesi'ndeki başka bir medreseye gönderdik. Yaklaşık 3 sene Arifiye'de kaldı. Kızım artık büyüdüğü için K.i.'den ders almasına müsaade etmedik. Kızımın anlattıklarının hepsi yalandır" şeklinde konuştu.

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