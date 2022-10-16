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Türkiye Amasra'daki faciayı konuşuyor! Madencilerin son fotoğrafları ortaya çıktı... Göz yaşartan hikaye

16.10.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ndeki maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin son fotoğrafları ortaya çıktı. 41 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda madencinin yaralandığı kazadan önce çekilen fotoğraflar yürekleri burktu.

Türkiye Amasra'daki faciayı konuşuyor! Madencilerin son fotoğrafları ortaya çıktı... Göz yaşartan hikaye

41 madencinin hayatını kaybettiği Amasra'daki maden kazası sırasında mesaide olan işçilerin son fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğraflardaki detaylar yürekleri dağladı. İşte haberin detayları...

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TRT Haber'de yer verilen habere göre, maden işçilerinin mesaiye giderken minibüste çekildiği fotoğraf ortaya çıktı.

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Onlar işlerinin başına geçtikten kısa bir süre sonra patlama oldu. Bu fotoğrafta sol tarafta bulunan Erol Bulduk, yaralı halde madenden çıkarıldı. İstanbul'da tedavi altına alınan Bulduk'un durumu kritik.

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Bu kare ise son bir haftaya ait. Ne yazık ki fotoğraftaki madencilerden bazıları şehit oldu. Onlardan geriye gülümseyerek poz verdikleri bu fotoğraf kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bartın Amasra Maden
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