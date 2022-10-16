Bartın'daki maden kazasında madencilerin yeri nasıl bulundu? İşte merak edilen sorunun cevabı... 'Soma faciasından sonra zorunlu hale geldi'

Son dakika: Türkiye, geçtiğimiz cuma akşam saatlerinde Bartın Amasra'dan gelen haberle yasa boğuldu. Bir maden ocağında meydana gelen patlamada 41 kişi şehit oldu, 9 kişi yaralandı, 58 işçi ise kurtarıldı. 2015'te Soma'da meydana gelen kaza sonrası zorunlu hale gelen madenci takip sistemi, arama kurtarma çalışmalarında ekiplere büyük kolaylık sağladı. Sistem sayesinde işçilerin hangi katta ve kaç kişi oldukları belirlendi. İşte haberin ayrıntıları...

YÜZEYDEN İZLENDİLER

Bartın'daki maden faciasında madenciler takip cihazıyla yüzeyden izlendi. Zamana karşı yarış sırasında nerede olduklarını belirlemek hayati öneme sahipti.

"KAÇ KİŞİNİN BULUNDUĞU VE ÇALIŞTIĞI SAYISINA HAKİMDİLER"

Türkiye'de takip cihazı üreten bir firmanın yetkilisi Soma faciasının dönüm noktası olduğunu ifade ederek, "Daha önceki kazalarda özellikle kurtarma ekipleri kaç kişiye ulaşmaları gerektiğini ve bu kişilerin nerede olduklarını bilmiyorlardı. Dünkü kurtarma faaliyetlerinde hangi katlarda kaç kişinin bulunduğu ve kaç kişinin çalıştığı bilgisine hemen sahiptiler. Patlama ve kaza sonrasında dışarıya ulaşan tam personelin sayısına eriştiler. Böylece kazazedelerin kimlikleri de biliniyordu." dedi.

CEPLERİ VE KASKLARINDA TAŞIYORLAR

Firmanın ürettiği takip cihazı metal madenlerinde de kullanılıyor ama sistem kömür madenlerinde kullanılan ile aynı. Madenciler bu cihazları kıyafet cepleri veya kasklarında taşıyor.

SOMA FACİASINDAN SONRA ZORUNLU HALE GELDİ

Madenci takip sistemi, arama kurtarma çalışmalarında büyük rol oynuyor. Takip cihazı, madencinin nerede olduğunu, hareketli mi yoksa sabit mi olduğunu göstererek arama kurtarma çalışmalarını hızlandırıyor. Takip sistemi artık madenlerde zorunlu.

Firma yetkilisi, takip sisteminin ABD'de 2006, Türkiye'de ise 2015'te Soma'da yaşanan maden kazası sonrası zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

