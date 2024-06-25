Türkiye'de gazeteciliği bırakıp Güney Kore'ye gitti! Dönercilik yapmaya başladı: "15 güne araba alırım"

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda Türkiye'de gazetecilik yaptığını söyleyen Ayşe isimli bir kadınGüney Kore'ye yerleşerek kendisine yeni bir hayat kurduğunu dile getirdi. "Güney Kore'de 3 günde nasıl araba alınıyor? Gazeteciliği bırakıp Kore'ye yerleşen Ayşe Hanım anlatıyor" notuyla paylaşılan gönderide genç kadın Güney Kore'nin alım gücünün yüksek olduğunu ve gelecek 15 gün içerisinde bir araba alabileceğini söyledi.

Güney Kore'de bir dürümcüde çalıştığını söyleyen genç kadın, "Ayşe ismim 4 ay oldu. Alıştım çok şükür. Türkiye'de gazetecilik yapıyordum buraya geldim şimdi dürüm işiyle satış sorumlusu olarak çalışıyorum burada. Hayat bizi buralara itti ya her şeye maddiyata bakıyor. Gazeteciliği yapabilmen için İstanbul'da olman gerekiyor. İstanbul'da ev kiraları almış başını gidiyor. Kore'nin alım gücü çok yüksek. 15 gün sonra belki bir araba alırım diye düşünüyorum" diye konuştu.







