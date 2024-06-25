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    4. Türkiye'de gazeteciliği bırakıp Güney Kore'ye gitti! Dönercilik yapmaya başladı: "15 güne araba alırım"

    Türkiye'de gazeteciliği bırakıp Güney Kore'ye gitti! Dönercilik yapmaya başladı: "15 güne araba alırım"

    25.06.2024 15:10
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.06.2024 15:10
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    Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa süre içinde dikkatleri çekti. Türkiye'de gazetecilik yaptığını söyleyen Ayşe isimli bir kadın Güney Kore'ye taşındı. Güney Kore'ye yerleşen genç kadın burada dönercilik yapmaya başladı. Sosyal medyadaki röportajda maddiyat nedeniyle Türkiye'den taşındığını dile getiren Ayşe isimli kadın, "15 güne araba alırım" deyince sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

    Sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda Türkiye'de gazetecilik yaptığını söyleyen Ayşe isimli bir kadınGüney Kore'ye yerleşerek kendisine yeni bir hayat kurduğunu dile getirdi. "Güney Kore'de 3 günde nasıl araba alınıyor? Gazeteciliği bırakıp Kore'ye yerleşen Ayşe Hanım anlatıyor" notuyla paylaşılan gönderide genç kadın Güney Kore'nin alım gücünün yüksek olduğunu ve gelecek 15 gün içerisinde bir araba alabileceğini söyledi.

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    Güney Kore'de bir dürümcüde çalıştığını söyleyen genç kadın, "Ayşe ismim 4 ay oldu. Alıştım çok şükür. Türkiye'de gazetecilik yapıyordum buraya geldim şimdi dürüm işiyle satış sorumlusu olarak çalışıyorum burada. Hayat bizi buralara itti ya her şeye maddiyata bakıyor. Gazeteciliği yapabilmen için İstanbul'da olman gerekiyor. İstanbul'da ev kiraları almış başını gidiyor. Kore'nin alım gücü çok yüksek. 15 gün sonra belki bir araba alırım diye düşünüyorum" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Güney Kore
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