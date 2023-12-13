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Türkiye'de kaçırıldı, hamile kaldı: 14 yaşındaki çocuğun İran'da başına gelenler kahretti!

13.12.2023 09:41 | Son Güncelleme:
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Bundan 2 yıl önce Türkiye'de kaçırıldığı iddiasıyla hakkında ihbarda bulunulan çocuğun akıbeti kahretti. 14 yaşındaki çocuğun İran'da istismar sonucu hamile kalıp doğum yaptığı ortaya çıktı. Çocuğun yeri belirlendi, ekipler harekete geçti...

Türkiye'de kaçırıldı, hamile kaldı: 14 yaşındaki çocuğun İran'da başına gelenler kahretti!

Ailesi bundan 2 yıl önce 12 yaşındaki kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla ihbarda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da devreye girdiği süreçte çocuğun İran'da olduğu belirlendi. İstismar sonucu hamile kaldığı tespit edilen çocuk Türkiye'ye getirilip devlet korumasına alındı.

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ÇOCUKTAN HABER ALAMADILAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2021'de 12 yaşındaki çocuklarından haber alamayan annesi ile üvey babası, çocuklarının kaçırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

İRAN'DA ORTAYA ÇIKTI: HAMİLE BIRAKILMIŞ!

Araştırmaların ardından kız çocuğunun İran'da olduğu belirlendi. Kız çocuğunun İran'da uğradığı istismar sonucu hamile kaldığı ve geçen sene bir bebek dünyaya getirdiği tespit edildi.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Çocuğun yerinin belirlenmesinin ardından harekete geçen Bakanlığın, emniyet birimleriyle yaptığı işbirliği sonucu 14 yaşındaki kız çocuğu ile bebeği Türkiye'ye getirildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da yakından takip ettiği süreç sonunda kız çocuğu ve bebeği devlet korumasına alındı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen kız çocuğu ve bebeğinin fiziksel ve psikolojik gelişimleri göz önünde bulundurularak uygun sosyal hizmet modellerinden faydalandırılmaya başlandığı öğrenildi.

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cinsel istismar İran çocuk
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