Türkiye'de son 10 yılda neler değiştir?

Peki son 10 yıl içinde kişiler bazında değil, ülke bazında bakıldığında neler değişti dersiniz? Konda'nın Ocak ayında yayınladığı 'Toplumsal Değişim Raporu'na göre ülkemizde son 10 yılda nasıl değişimler yaşandığı gözler önüne serildi. İşte son 10 yılda Türkiye'de yaşanan değişimler...

#10yearschallenge akımı Türkiye'ye uyarlandı! İşte sonuçlar

EĞİTİM Eğitim bir toplumda üretimden sosyal hayata, gelişimden ekonomiye birçok konuda önem arz ediyor. 10 yıl öncesiyle karşılaştırdığımızda ülkemizde okul, üniversite sayılarının da artmasıyla okullu insan oranı artıyor. Ancak toplumun en küçük sosyal yapısı olan aileye baktığımızda babaların annelerden daha eğitimli olduğunu görüyoruz. Annelerimizin 3'te 1'1 okuma yazma bilmiyor. Toplamda okuryazar olmayanların oranı ise %6.

MUTLULUK Mutluluk size göre nedir? Aşk mı? Başarı mı? Sağlık mı? Parayla saadet olur mu, olmaz mı? 2008 yılında daha mutluymuşuz. 2018 yılında kendini mutlu hissedenlerin oranı %5 azalarak %52'ye düşmüş...

ROLLER DEĞİŞTİ Mİ? Kadınlar. Kadınlarımız. Toplumun temel taşı, sosyal hayatın ve tabii ki iş hayatının vazgeçilmezi kadınlarımız. Ülkemiz de dünyayla birlikte cinsiyet eşitliğinde ciddi adımlar atıyor. Daha önümüzde uzun yollar var ancak yine de iyi haberle başlayalım; toplumun kadına bakışında gelişme var. Örnek vermek gerekirse 2008 yılında "kadın çalışmak için eşinden izin almalıdır" diyenlerin oranı %69 iken bugün bu oran %55'e düşmüş. Bu arada toplumun belirlediği evin alışverişini yapma, yemek yapma gibi rollere artık erkekler de eşlik ediyor. Roller henüz değişmese de dengelenmeye başlamış diyebiliriz.

TATİLE GİDİYOR MUYUZ? Alkol – sigara gibi maddelerin kullanımı artan vergilere ve değişen yönetmeliklere rağmen azalmazken, ailesi ve arkadaşlarıyla dışarı yemeğe çıkanların sayısı, kentleşmeye ve yoğun çalışma saatlerine rağmen azalmış. Tatilin uzunu kısası olmaz, hepimiz en yakın tatili dört gözle bekliyoruz ancak ülkemizde tatil yapanların oranı 3'te 1 bile değil.

BEKARLIK SULTANLIK MI? Ülkemiz insanı artık daha genç evleniyor. Evlilik içim ortalama yaş aralığı 38 – 40. 2008 yılıyla karşılaştırıldığında bekarların sayısında da ciddi bir artış var.

BEKLENTİLERİMİZ Toplumumuz 10 yıl öncesine göre daha ümitli. "Son 5 yılda hayat şartlarım iyiye gitti" diyenlerin oranı %35'ten %40'a, "Gelecek 5 yılda hayat şartlarım daha iyi olacak" diyenlerin oranı ise %27'den %40'a yükselmiş. Genel olarak "Türkiye'de yaşam şartları 5 yıl sonra daha iyi olacak" diyenlerin oranı ise %38.

TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI Ülkenin ve dünyanın dört bir yanından, beğendiğimiz, istediğimiz ne varsa kapımıza getirtebiliyoruz. Dilediğimiz şeye dilediğimiz an erişimimiz var günümüzde. Cep telefonları ve akıllı telefonlar bu siparişlerin gerçekleşebilmesinde önemli rol oynuyor. 2008'de cep telefonu – akıllı telefon sahibi olanların sayısı %83 iken bugün %94. Bilgisayar kullanımının da hatırı sayılır ölçüde arttığını biliyoruz, hatta bugün artık toplumumuzun %55'i bilgisayar sahibi. Alışkanlıklarımızdaki değişime rağmen gıdayı internetten almaya hala alışamamışız. Ülkemiz 10 yıl önce de,bugün de gıda alışverişlerinde semt pazarlarını tercih ediyor.

DOLAR UÇTU 1 ABD Doları 2008 yılında 1,55 TL iken 2018 yılı Ocak ayında 5,52 TL.