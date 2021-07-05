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Türkiye'de son 24 saatte toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı

05.07.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile bugün uygulanan 1 milyonuncu doz hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de son 24 saatte toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı

Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte uygulanan aşı sayısı açıklandı.

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Buna göre son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı.

"BUGÜNKÜ 1 MİLYONUNCU DOZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bugünkü 1 milyonuncu dozu yaptıran kişi, aşıyı yapan hemşireyi, aşıdan sorumlu hekimi, aşının uygulanma zamanını ve uygulanma yerini paylaştı.

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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