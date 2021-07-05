Türkiye'de son 24 saatte toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı

Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte uygulanan aşı sayısı açıklandı.

Buna göre son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı.

"BUGÜNKÜ 1 MİLYONUNCU DOZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bugünkü 1 milyonuncu dozu yaptıran kişi, aşıyı yapan hemşireyi, aşıdan sorumlu hekimi, aşının uygulanma zamanını ve uygulanma yerini paylaştı.

BUGÜNKÜ 1 MİLYONUNCU DOZ

Aşı Yaptıran: Seçil Hoşnut, 29 Yaşında

Aşıyı Yapan Hemşire: Şadiye Gamze İnceoğlu

Aşıdan Sorumlu Hekim: Ferah Arslan

Aşının Uygulanma Zamanı: 19:21

Yer: Nazilli Devlet Hastanesi pic.twitter.com/DNOIT2sJmy — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 5, 2021



