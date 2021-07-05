Türkiye'de son 24 saatte toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı

Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte uygulanan aşı sayısı açıklandı.
Buna göre son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bugünkü 1 milyonuncu dozu yaptıran kişi, aşıyı yapan hemşireyi, aşıdan sorumlu hekimi, aşının uygulanma zamanını ve uygulanma yerini paylaştı.
BUGÜNKÜ 1 MİLYONUNCU DOZ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 5, 2021
Aşı Yaptıran: Seçil Hoşnut, 29 Yaşında
Aşıyı Yapan Hemşire: Şadiye Gamze İnceoğlu
Aşıdan Sorumlu Hekim: Ferah Arslan
Aşının Uygulanma Zamanı: 19:21
Yer: Nazilli Devlet Hastanesi pic.twitter.com/DNOIT2sJmy
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