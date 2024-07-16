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    4. Türkiye'de tatil yapmak için gelen gurbetçi 200 Euro (7200 TL) bozdurdu! "Bir top para verdiler" dedi... Günün sonunu bile getiremedi

    Türkiye'de tatil yapmak için gelen gurbetçi 200 Euro (7200 TL) bozdurdu! "Bir top para verdiler" dedi... Günün sonunu bile getiremedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.07.2024 08:36
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Türkiye'ye tatil yapmak için gelen gurbetçi bir aile 200 Euro bozdurdu ve ellerindeki 7.200 liranın 1 hafta boyunca yeteceğini düşündüğünü dile getirdi. Ancak işler hiç hesapladığı gibi gitmedi ve aile 200 Euro ile bir günü bile tamamlayamadı.

    Türkiye'de tatil yapmak için gelen gurbetçi 200 Euro (7200 TL) bozdurdu! "Bir top para verdiler" dedi... Günün sonunu bile getiremedi

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında gündem yarattı. Türkiye'ye tatile gelen gurbetçi bir aile 200 Euro bozdurarak, "Bir top para verdiler. Tüm hafta tatilimize yeteceğini düşünüyorum" dedi. Ancak evde hesap çarşıya uymadı ve günün sonuna bile gelemeden aile yeniden para bozdurmak zorunda kaldı.

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    O anlara sosyal medya kullanıcılarından ilgi yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Emekli bu parayla 1 ay geçinmeye çalışıyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Olur öyle şeyler şaşırma abla" yorumunda bulundu.

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