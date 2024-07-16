Türkiye'de tatil yapmak için gelen gurbetçi 200 Euro (7200 TL) bozdurdu! "Bir top para verdiler" dedi... Günün sonunu bile getiremedi

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında gündem yarattı. Türkiye'ye tatile gelen gurbetçi bir aile 200 Euro bozdurarak, "Bir top para verdiler. Tüm hafta tatilimize yeteceğini düşünüyorum" dedi. Ancak evde hesap çarşıya uymadı ve günün sonuna bile gelemeden aile yeniden para bozdurmak zorunda kaldı.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından ilgi yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Emekli bu parayla 1 ay geçinmeye çalışıyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Olur öyle şeyler şaşırma abla" yorumunda bulundu.



