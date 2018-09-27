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Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 17:09 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ege ve Akdeniz için yaptığı Tropik Fırtına uyarısı İzmir ve Muğla Büyükşehir Belediyelerini alarma geçirdi. Türkiye'ye Ege kıyılarından gelmesi ön görülen fırtınanın saatte 100-120 kilometre hızla ülkeye giriş yapması öngörülüyor.

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce pazar günü Türkiye'nin batı sahilini etkileme ihtimali bulunan fırtına ile ilgili tüm birimlerle harekete geçildi.

ZSU, İtfaiye, Fen İşleri, İZBETON ve Park Bahçeler birimleri; fırtına ve şiddetli yağışa karşı can ve mal güvenliğinin korunması için personelini makine, ekipman ve araç ile 24 saat görev yapmaya hazır hale getirdi. İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri; çatı uçması, ağaç devrilmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, ulaşımı etkileyecek tel kopması gibi olası risklere karşı merdivenli araçlar, ayırıcı- kesici aletler, motopomp, dalgıç pompa gibi ekipmanla 30 ilçede, 50 grup ve 1000'in üzerinde personelle çalışacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelecek bilgiler doğrultusunda yağışın etkili olacağı bölgelere uzun mesafe su basan yüksek debili pompalar yerleştirilecek. Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca da kasırga ihtimaline karşı tüm personelin teyakkuz halinde olması istendi. Cumartesi gecesinden başlamak üzere pazartesi sabahına kadar nöbetçi ekiplerin görev yapacağı belirtilirken bomlu, damperli ve vinçli kamyonlarla TIR, loder, beko loder ve ekskavatör gibi araçların da hazır bulundurulacağı kaydedildi. Pazar günü ise araç ve personel sayısına takviye yapılacağı duyuruldu.

ARAÇLAR VE EKİPLER HAZIR OLACAK

İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri de hem merkezde hem de ilçelerde su ile dere taşkınlarına karşın araçlar ve ekipleriyle hazır olacak. Alt geçitlerde oluşabilecek su birikmelerine karşı pompalar kurulacak. Park Bahçeler Daire Başkanlığı'nca da muhtemel fırtınada devrilebilecek ağaçlara karşı nöbetçi ekip sayısını artırıldı. Kent sakinleri, acil taleplerini Hemşehri İletişim Merkezi'nin (HİM) 444 40 35 numaralı telefonu ya da '@izmirhim' Twitter hesabı üzerinden 24 saat yetkililere iletebilecek.

MARMARİS'TE DE KASIRGA İÇİN ALARM VERİLDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Pazar günü Türkiye'ye Ege kıyılarından gelmesi ön görülen ve saatteki hızının 100-120 km/saate ulaşacağı ifade edilen kasırga nedeniyle alarma geçti. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt koordinesinde Temizlik, Zabıta, Fen ve İmar İşleri, ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü birimleri ile toplantı yaparak alınacak önlemler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Hafta sonu ilgili tüm personellerin olabilecek bir fırtına nedeniyle hazırda bekletilmesi talimatı verildi.

Toplantı sonrası birim müdürleri personellerine bilgi vererek şehri merkezinde alınacak önlemlerle ilgili hummalı çalışma başlattı. İlçe merkezindeki tıkalı rögar ve giderler temizlendi. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahildeki otel, restoran işletmecileri ve apartman sakinleri uyarıldı. Dereler kontrol edilerek temizlik çalışması yapıldı. Zabıta ekipleri, kırsalda bulunan denize kıyısı olan Turunç, Kumlubük, Bozburun, Selimiye, Orhaniye, Bayır, Karacasöğüt ve Hisarönü mahallerine giderek vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. Şehir merkezi ve sahile kıyısı olan kırsal mahallelerde, çevreye zarar verebilecek ağaçların çürümüş, kurumuş dalları budandı.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege Akdeniz Tropik Fırtına uyarısı

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