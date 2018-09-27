Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

Küresel tahmin sistemlerindeki modellere göre Türkiye’ye afet boyutunda hasarlar verebilecek bir meteoroloji olayı adım adım yaklaşıyor. Eğer İyon Denizi üzerindeki kasırga yönünü değiştirmezse 30 Eylül Pazar günü Ege kıyılarına ulaşması, en büyük etkiyi ise Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale, Balıkesir kıyıları hattında oluşturması bekleniyor. Sözcü'de yer alan habere göre, kasırganın Ege Bölgesi’nin geçtikten sonra Marmara Denizi üzerinden İstanbul’u etkileme ihtimali de bulunuyor. Yakın tarihimizde bu şiddette bir fırtınanın yurdumuzu etkilediğine dair bir kayıt bulunmuyor.

YUNANİSTAN’I VURMAZSA TEHLİKE BÜYÜK



Cumartesi günü Yunanistan’ın güneyine ulaşacak olan kasırga, eğer Yunanistan’da hiçbir kara parçasına yükünü boşaltmadan yurdumuz kıyılarına erişirse tehlike beklenenden daha büyük olabilir. Eğer kasırga Yunanistan’a yükünü boşaltmazsa beklenen rüzgarlarla beraber metrekareye 100 kilogram dolaylarında yağışı da getirecek.

BOFOR ISKALASINDA SON SEVİYEYE ULAŞILACAK



Bazı notkalarda 150 KM hızı aşması beklenen rüzgar tehlike oluşturacak. Özellikle kıyı kesimlerde ciddi etkiler oluşturabilecek rüzgar ve yağışlarla beraber metrelerce yükseklikte dalgalar da bekleniyor. İzmir'de bofor rüzgar ıskalasında son ölçek olan 12 bofor kuvvetine ulaşması bekleniyor.