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Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 08:38 | Son Güncelleme

Türkiye'de daha önce görülmemiş bir meteorolojik olayın eşiğindeyiz. Son dakika hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'ye adım adım bir kasırga geliyor. İyon Denizi üzerinden gelen kasırganın yönünün değişmemesi halinde kıyı Ege'de çok büyük zararlara sebep olabileceği tahmin ediliyor. Tropical Medicane olarak adlandırılan kasırganın pazar ya da pazartesi günü yurdumuza ulaşması bekleniyor.

Küresel tahmin sistemlerindeki modellere göre Türkiye’ye afet boyutunda hasarlar verebilecek bir meteoroloji olayı adım adım yaklaşıyor. Eğer İyon Denizi üzerindeki kasırga yönünü değiştirmezse 30 Eylül Pazar günü Ege kıyılarına ulaşması, en büyük etkiyi ise Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale, Balıkesir kıyıları hattında oluşturması bekleniyor. Sözcü'de yer alan habere göre, kasırganın Ege Bölgesi’nin geçtikten sonra Marmara Denizi üzerinden İstanbul’u etkileme ihtimali de bulunuyor. Yakın tarihimizde bu şiddette bir fırtınanın yurdumuzu etkilediğine dair bir kayıt bulunmuyor.

YUNANİSTAN’I VURMAZSA TEHLİKE BÜYÜK

Cumartesi günü Yunanistan’ın güneyine ulaşacak olan kasırga, eğer Yunanistan’da hiçbir kara parçasına yükünü boşaltmadan yurdumuz kıyılarına erişirse tehlike beklenenden daha büyük olabilir. Eğer kasırga Yunanistan’a yükünü boşaltmazsa beklenen rüzgarlarla beraber metrekareye 100 kilogram dolaylarında yağışı da getirecek.

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BOFOR ISKALASINDA SON SEVİYEYE ULAŞILACAK

Bazı notkalarda 150 KM hızı aşması beklenen rüzgar tehlike oluşturacak. Özellikle kıyı kesimlerde ciddi etkiler oluşturabilecek rüzgar ve yağışlarla beraber metrelerce yükseklikte dalgalar da bekleniyor. İzmir'de bofor rüzgar ıskalasında son ölçek olan 12 bofor kuvvetine ulaşması bekleniyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Türkiye’ye adım adım yaklaşmakta olan kasırga hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü henüz bir açıklama yapmadı. Cuma gününe kadar Meteoroloji’den kasırga konusunda uyarı niteliğinde bir açıklama gelmesi bekleniyor.

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NEDEN TROPICAL MEDICANE?

Akdeniz üzerinde oluşan bu kasırgaların adı “Mediterranean” ve “hurricanes” kelimelerin birleşiminden oluşuyor. Tropical Medicane adi verilen bu kasırgalar Akdeniz’in orta kesimlerinde etkili olurken, ilk defa yurdumuzu ciddi boyutta etkilemesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Meteoroloji kasırga Ege Tropical Medicane

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Haber kaynağı SÖZCÜ'ise yalan haberdir koltuğunuza yaslanıp kefinize bakın..
Allah büyük afetlerden korusun.... Aman dikkat.... olmaz olmaz demeyin. Ben büyük amcamı yıldırım çarpmasından kaybettim..
Dıjjjj Guuclerrrrr...
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