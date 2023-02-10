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  4. Türkiye’de yaşayan Japon fenomen Yoshi Enomoto soluğu Japonya’dan gelen ekiplerin yanında aldı! “7 kamyona yükleyip...”

Türkiye’de yaşayan Japon fenomen Yoshi Enomoto soluğu Japonya’dan gelen ekiplerin yanında aldı! “7 kamyona yükleyip...”

10.02.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek olarak yaralarını sarmaya çalışıyor. 10 ili etkileyen depremlerin ardından tüm dünyadan destek yağmaya başladı. Yabancı ekipler için Türkiye’deki vatandaşlar gönüllü tercümanlık için başvurularda bulundu. Türkiye'de yaşayan Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto ekiplerin yardımına koştu.

6 Şubat sabahında tüm Türkiye Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki bir deprem felaketiyle güne uyandı. Binlerce binanın yıkıldığı bölgede on binlerce kişi hayatını kaybederken depremzedeler için yardım kampanyaları ile enkaz altında kalan canları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tüm Türkiye’den gönderilen yardımların dışında global bir şekilde diğer ülkelerden de yardımlar gelmeye başladı.

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Maddi, tıbbi, gıdasal ve arama kurtarma desteklerini gönderen ülkelerin ekipleri için Türkiye’de yaşayan yabancılar ve yetkin bir şekilde yabancı dil konuşan kişiler gönüllü tercümanlık için başvurularını yaptı. Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Japon fenomen Yoshi Enomoto, Japon ekiplere yardım etmek için soluğu sahada almak istedi.

“7 KAMYONA YÜKLEYİP BÖLGEYE GÖNDERDİK”

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Japonya’dan gelen kurtarma ekibiyle birlikte Kahramanmaraş’taki yardım kolisi çalışmalarına eşlik eden Enomoto sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Gece boyunda çalıştık. Japonya'dan gelen malzemeleri 7 kamyona yükleyip bölgeye gönderdik. Fakat beni sahaya almadılar Japonum diye. Lan ne Japonu kaç yıldır buradayım. Daha çok katkıda bulunmak istedim ama maalesef olmadı. Şimdilik elimden geleni yaptım ve biraz ara veriyorum." ifadelerini kullandı.

kapak japon

Saha çalışmalarına katılamadığını söylemesinin ardından tepkilerin geldiğini ifade eden Enomoto, “Yanlış anlaşılmasın beni sahaya almayan resmi Japon kurumu. Aynı kurumun talebiyle geldim çevirmenlik yaparak havaalanında çalıştım. Ama son anda Japon gönüllü sahaya gidemez kararını almışlar. Yardım etmek için çok hevesliydim. Elimden gelen her şeyi yapacaktım. Çok üzüldüm." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem sosyal medya Japonya

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