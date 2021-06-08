HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi

Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi

08.06.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 50 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi

Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, saat 22.20'de Ercan Havalimanı'na iniş yaptı. Aşılar KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

GÖNDERİLEN AŞI MİKTARI 190 BİN DOZ OLDU

Bugün gönderilenlerle Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 190 bin doza ulaştı.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, bugün yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bu akşam saatlerinde ülkemize 50 bin doz Sinovac aşısı geliyor. Ana vatan Türkiye'mize ve Sayın Erdoğan'a halkım adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Sağlık Bakanlığı uygulanan toplam aşı miktarını açıkladıSağlık Bakanlığı uygulanan toplam aşı miktarını açıkladı

Saner, "Hedef, Kovid-19 salgını ile başarılı bir şekilde sürdürülmekte olan mücadeleyi en iyi şekilde sonuçlandırmak, sonbahar aylarına kadar halkımızın en az yüzde 70 aşılanmasını sağlamak ve yükseköğrenim ile turizm sektörlerinin tam kapasite devreye girmelerini temin etmektir." görüşünü dile getirmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Komşuların kavgası kanlı bitti! O anlar kameradaKomşuların kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Genç kız Galata Kulesi'nde böyle intihar etti

Korkunç olay! Genç kız Galata Kulesi'nde böyle intihar etti

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

Çocuklara taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü

Çocuklara taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü

BDDK'dan yeni düzenleme!

BDDK'dan yeni düzenleme!

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Turna Hatun'undan bikinili paylaşım

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Turna Hatun'undan bikinili paylaşım

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.