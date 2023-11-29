Türkiye'den Rusya'ya giden yolcu uçağında skandal anlar! Erkek yolcuyu taciz etti, rüşvet vererek uçuş personelini susturmak istedi... Uçağı birbirine kattı

MYNET-DIŞ HABERLER Türkiye'nin Antalya kentinden Rusya'nın Moskova Vnukovo havaalanına giden uçakta, yolculardan biri olan 29 yaşındaki ismi açıklanmayan kadının tuhaf hareketleri havada kaosun yaşanmasına neden oldu. Türkiye'dne uçağa bindiğinde sarhoş olduğu iddia edilen kadın yolcu, yan koltukta bulunan erkek yolcuyu taciz etti. Rus havayolu şirketi Pobeda Havayolları tarafından gerçekleştirilen beş saatlik uçuş oldukça ilginç anlara sahne oldu.

UÇAĞI BİRBİRİNE KATTI

Rus haber kaynağı Gazeta.ru'nun haberine göre, Türkiye-Rusya rotasındaki uçakta ismi açıklanmayan kadın yolcu, e-sigara içmek, yere sıcak su dökmek, eylemlerini gizli tutmak için mürettebata 100 dolarlık banknot (yaklaşık 2 bin 891 TL) rüşvet vermeye çalışmakla suçlandı.

Kadın yolcunun uçak Rusya'ya indikten sonra tutuklandığı belirtilirken olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.