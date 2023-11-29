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    4. Ülke hapishanedeki olaylarla çalkalanıyor! Gardiyanların jakuzi partileri, mesai sırasında cinsel ilişki, cep telefonu tedariği... İddialar herkesi şaşkına çevirdi

    Ülke hapishanedeki olaylarla çalkalanıyor! Gardiyanların jakuzi partileri, mesai sırasında cinsel ilişki, cep telefonu tedariği... İddialar herkesi şaşkına çevirdi

    29.11.2023 14:38 | Son Güncelleme:
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    Belçika'nın en büyük hapishanesi, gardiyanlar ve diğer hapishane personelinin eylemleriyle gündeme geldi. Personelin mesai saatlerinde içinde cinsel ilişkiye girdiği ve vardiya sonrasında jakuzi partileri düzenlendikleri iddia edildi. Aynı zamanda personelin mahkumlara yasa dışı eylemlerine devam etmeleri için yardımcı oldukları da iddialar arasında yerini aldı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Belçikalı haber kuruluşu Sudinfo'nun haberine göre, Belçika'nın Liege şehrinin yakınlarında bulunan Lantin Hapishanesi'ndeki on gardiyan ve personel hakkında işten sonra seks partileri düzenledikleri ve hatta hapishanedeki vardiyaları sırasında birbirleriyle cinsel ilişkiye girdikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda personelin mahkumlara yasa dışı olarak cep telefonu temin ettiği de ifade edildi.

    RENKLİ BİLEZİKLERLE İŞARETLİYORLARDI

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    İsmi açıklanmayan bir çalışanın evinde bulunan jakuzide partilerin yapıldığı ve katılımcıların rastgele renklerden oluşan bileziklerle partnerlerini bulduğu bir oyunun oynadığı iddia edildi. Hapishanedeki bir üst düzey görevlinin ise personelin mesai saatleri içinde cinsel birliktelik yaşabilmesi için çeşitli yerleri ayarladığı söylendi.

    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    Belçika Federal Kamu Hizmeti Adalet Bakanlığı'ndan bir sözcü Daily Star'a yaptığı açıklamasında, "Pazartesi sabahı cezaevinde bir sorun olduğu medya tarafından bize bildirildi. Yerel cezaevi yöneticisinden bir iç soruşturma yapmasını istedik. Olay şu anda devam ediyor. Soruşturma devam ettiği için daha fazlasını söyleyemeyiz. Disiplin cezası verilmesi ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmeliyiz" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Belçika hapishane
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