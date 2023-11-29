Ülke hapishanedeki olaylarla çalkalanıyor! Gardiyanların jakuzi partileri, mesai sırasında cinsel ilişki, cep telefonu tedariği... İddialar herkesi şaşkına çevirdi

MYNET-DIŞ HABERLER Belçikalı haber kuruluşu Sudinfo'nun haberine göre, Belçika'nın Liege şehrinin yakınlarında bulunan Lantin Hapishanesi'ndeki on gardiyan ve personel hakkında işten sonra seks partileri düzenledikleri ve hatta hapishanedeki vardiyaları sırasında birbirleriyle cinsel ilişkiye girdikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda personelin mahkumlara yasa dışı olarak cep telefonu temin ettiği de ifade edildi.

RENKLİ BİLEZİKLERLE İŞARETLİYORLARDI

İsmi açıklanmayan bir çalışanın evinde bulunan jakuzide partilerin yapıldığı ve katılımcıların rastgele renklerden oluşan bileziklerle partnerlerini bulduğu bir oyunun oynadığı iddia edildi. Hapishanedeki bir üst düzey görevlinin ise personelin mesai saatleri içinde cinsel birliktelik yaşabilmesi için çeşitli yerleri ayarladığı söylendi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Belçika Federal Kamu Hizmeti Adalet Bakanlığı'ndan bir sözcü Daily Star'a yaptığı açıklamasında, "Pazartesi sabahı cezaevinde bir sorun olduğu medya tarafından bize bildirildi. Yerel cezaevi yöneticisinden bir iç soruşturma yapmasını istedik. Olay şu anda devam ediyor. Soruşturma devam ettiği için daha fazlasını söyleyemeyiz. Disiplin cezası verilmesi ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmeliyiz" dedi.