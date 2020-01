Türkiye Endüstri 5.0’ı yakalayabilir

Nova Okulları kurucusu Canan Topsakal Türkiye’nin Endüstri 5.0 devrimini yakalayabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi. Topsakal, “Türkiye’de 10 bin civarında lise var. Her birinden yılda 3 kişi çıksa 30 bin kişilik yazılımcı kadrosu oluşur. 10 yılda 300 bine ulaşır. Bu yazılımcı ordusu Türkiye’yi endüstri 5.0’da uçurur” dedi.

Nova Okulları Kurucusu Fizikçi Canan Topsakal, sanayi devrimini kaçıran Türkiye’nin Endüstri 5.0 devrimini yakalayabileceğini savundu. Türkiye’de yeterli insan kaynağı olduğunu belirten Canan Topsakal, “Bunun için büyük bir yatırım yapılması gerekmiyor. Bir bilgisayar ve kodlama eğitimi ile tanışan öğrenciler yeterli. Türkiye’de 10 bin civarında lise var. Her liseden 3 kişi çıksa, 30 bin kişilik süper yazılımcı kadrosu üretilmiş olur. 10 yılda 300 bin kişilik bir yazılımcı ordusu Türkiye’yi dijital dünyada endüstri 5.0’a uçurur. Yalnızca buna uygun güncellenmiş bir eğitim sistemi gerekiyor. Biz Nova Okulları’nda yeni yazılımcıların yetişmesi için üstümüze düşeni yapıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de yaşam biçiminin çocukluktan bu yana zor koşullar içerisinde yeni bir yol oluşturmak üzere şekillendiğine değinen Canan Topsakal, Avrupalıların küçük yaştan itibaren kurallara uymaya koşullandığını anımsattı. Topsakal, “Avrupa’da ankesörlü telefonlarda ipli ve buzdan jeton üretimi patenti bizimdir. Dezavantaj gibi görünen bu durum yazılımda avantaja dönüşebilir. Biz yeni yollar bulmakta Avrupalıdan daha iyiyiz. Bu aklı yazılımda kullanalım, yeni yazılımlar geliştirelim. Biz süreçlerin değil sonuçların insanlarıyız. Sonuca odaklandığımız için yeni yollar üretiriz” dedi.

Türk bilim insanlarından örnek veren Canan Topsakal sözlerini şöyle sürdürdü:

“Prof. Dr. Erdal Arıkan iletişim endüstrisinde sıfır hata ile maksimum transmisyon hızı sağlayan Polar Kod’u yazdı. Huawei firmasının dünyada söz sahibi olmasına büyük katkı sağlayan bu yazılım sebep bir Türk firmasına katkı sağlamasın? Bursa’mızın yetiştirdiği değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Yüksel Ergün ODTÜ Teknokent’teki ekibiyle, ’Kızılötesi algılayıcı tasarımı’ ile insansız hava araçları (İHA) için termal kamera sistemleri üreterek Türk savunma sanayine katkıda bulundu. Yurt dışında alıcı bularak milli gelirimize katkı sağladı. Benzeri yüzlerce bilim insanlarımız var. Bir kısmı ise yurt dışında çalışıyor. Onlar gibi on binlerce yazılımcımız olabilir.”