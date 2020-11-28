Türkiye genelinde 14 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar tarafından “şu an sokağa çıkma yasağı var mı?” sorusu soruluyor. Konuyla ilgili olarak yetkililerin yaptığı açıklamalar da merak ediliyor. İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili olarak bir yazılı açıklama yapıldı. Peki, bu akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; sokağa çıkma yasağı 28 Kasım Cumartesi günü 20.00’den 29 Kasım Pazar günü 10.00’a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 30 Kasım Pazartesi günü 05.00’e kadar uygulanacak. Geçen hafta illere gönderilen "Koronavirüs Yeni Tedbirleri" konulu genelgede belirtilen "açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar" ile "istisna kapsamında olan kişiler" başlıkları altındaki maddeler, bu hafta sonundaki sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar şöyle: