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Türkiye günlerce Ayşe Özkiraz'ı konuşmuştu! 'Sahte doktor' skandalında yeni gelişme: Mahkeme o talebi reddetti

21.02.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin günlerce konuştuğu 'sahte doktor' skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanıp, 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz'ın tahliye talebi reddedildi. İşte haberin detayları...

Türkiye günlerce Ayşe Özkiraz'ı konuşmuştu! 'Sahte doktor' skandalında yeni gelişme: Mahkeme o talebi reddetti

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklandı. Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Özkiraz'ın avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne yaptığı tutukluluğa itirazı reddedildi.

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Soruşturmanın ardından Ayşe Özkiraz hakkında Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı.

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Ayşe Özkiraz, davanın üçüncü duruşmasında hakim karşısına çıktı. Özkiraz, duruşmaya SEGBİS ile bağlanırken, salonda avukatı ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin avukatı hazır bulundu. Özkiraz, önceki duruşmadaki beyanlarına katıldığını belirterek, "Cezaevinde ve koğuşta sorunlar yaşıyorum. Tahliyemi talip ediyorum. Gerekli açıklamayı avukatım yapacak." dedi.

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"DOKTOR GÖMLEĞİ VARDI ÜZERİNDE"

Duruşmaya SEGBİS bağlanan Ayşe Özkiraz'ın erkek arkadaşı Vedat Caner, şu ifadeleri kullandı:

"Instagram üzerinden tanıştık. Sonrasında kendisini hastanede doktor olarak tanıttı. Yüz yüze tanışmak istediğimde nöbetçi olduğunu söyledi. Üniversiteye devam ettiğini belirtti. Ben de bir akşam saat 22.00 sıralarında Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne geldim. Nöbetçi olduğunu belirtti. Beni ameliyathane kapısında karşıladı. İçeriden terasa girene kadar kapalı kapıyla karşılaşmadık. Ameliyathane girişini hatırlamamakta beraber sonraki terasa kadarki kapılar açıktı, herhangi bir kilit falan da yoktu. Kocaman ayakkabılık, sayısız terlik vardı. Rastgele terlik verdi bana. Terliği aldıktan sonra birlikte terasa çıktık. Birlikte aşure yedik. Doktor gömleği vardı üstünde. Sonrasında da görüşmelerimiz oldu. Ameliyathaneden bana görüntü ve fotoğraflar atıyordu. WhatsApp üzerinden görüntülü görüşüyorduk. Doktor Murat ve Tülinay'la görüntülü görüşme esnasında tanıştık. Bana el salladılar. Üzerinde ameliyat kıyafetleri vardı. Maskesi, bonesi, vesaire. Hastaneye geldiğimde Ayşe'nin üzerinde doktor üniforması vardı. Stetoskop ve diğer ameliyat malzemeleri bulunuyordu.

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İstanbul'a döndüğümde Ayşe'den şüphe duymaya başladım. 6 yıllık tıp fakültesi mezununun devlet hastanesinde çalışamayacağını öğrenmem şüphe oluşturdu. Bunun üzerine o bana kaşesine gösterdi. Ben Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne şikayette bulundum. Bana verilen cevapta delillerin somut olmadığı ve adliyeye suç duyurusunda bulunabileceğim söylendi. Ardından hastane çalışanı Tülinay'la Instagram’dan tanıştık. Tıbbi terimleri bilmediğinden dolayı Ayşe'nin doktor olmadığının anlaşıldığını bana söyledi. Ayşe'nin astsubay nişanlısına durumu anlatmamı istedi. Nişanlısının jandarma olduğunu ve olayı öğrenince Ayşe'ye zarar verebileceğini söyledi. Ben Ayşe ile görüşmek için tekrar Çerkezköy'e gelip hastaneye gittim ancak kendisini bulamadım. Kendisi bana hastanenin yemeği olduğunu söyledi. Sonrasında hastanenin böyle bir yemeği olmadığını öğrendim. Bir daha ulaşamadım kendisine. Bana mesajlarında apandisit ameliyatı yaptığını. sünnet yaptığını falan söylüyordu."

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Vedat Caner'in ifadeleri üzerine söz alan Ayşe Özkiraz, "Vedat Caner'i ameliyathaneye kesinlikle sokmadım. Ameliyatlarda Murat Hoca yanımda olduğu için hiçbir şekilde görüntülü görüşme yapmadım. Ameliyat esnasında telefonlar üzerimizde olmuyordu." dedi.

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AVUKATI EV HAPSİ TALEP ETTİ

Daha sonra söz alan Özkiraz'ın avukatı Kemal Uçar, Caner'e, doktor ve hemşire üniformasını ayırt edip edemeyeceğini sordu. Caner, "Üniforma vardı üstünde. Doktor ve hemşire forması arasındaki farkı bilmiyorum. Ama Ayşe'nin üstündeki forma hastanenindi" karşılığını verdi. Avukat Uçar, "Ayşe Özkiraz'ın tahliyesini talep ediyorum. Cezaevinde çalışmaya devam ediyor. Kitapları eline ulaştı. Ev hapsi istiyoruz. Mahkeme sadece raporu bekliyor. Ev hapsinde daha rahat ders çalışacaktır." dedi.

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Savcı, Özkiraz'ın tutukluluğunun devamını talep etti. Mahkeme heyeti verdiği 5 dakika aranın ardından Özkiraz'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 21 Mart 2023 gününe erteledi. (DHA)

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