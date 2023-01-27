HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hakkari'de sahte diş hekimleri yakayı ele verdi! Akıllara Ayşe Özkiraz geldi

Hakkari'de sahte diş hekimleri yakayı ele verdi! Akıllara Ayşe Özkiraz geldi

27.01.2023 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da doktor olmayan Ayşe Özkiraz'ın hastanede kendini doktor gibi tanıtıp ameliyatlara girmesini konuşmuştu. Bu kez de Hakkari'den sahte diş hekimi haberi geldi. Yüksekova ilçesinde ruhsatsız diş kliniği işleten ve diş hekimliği unvanı olmayan 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de sahte diş hekimleri yakayı ele verdi! Akıllara Ayşe Özkiraz geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ruhsatsız diş kliniği işlettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Sahte diş hekimleri, akıllara Tekirdağ'daki sahte doktor Ayşe Özkiraz'ı getirdi. İşte akıllara durgunluk veren haberin detayları...

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, diş hekimliği unvanı olmayan A.Z.S ve F.A'nın ruhsatsız diş kliniği işleterek haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın savunması pes dedirtti! 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın savunması pes dedirtti!

2 KİŞİ YAKALANDI

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Söz konusu klinikte yapılan aramada tıbbi işlemlerde kullanılan 1906 araç ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bir ülke daha sahte doktor skandalıyla çalkalanıyor Bir ülke daha sahte doktor skandalıyla çalkalanıyor

AKILLARA AYŞE ÖZKİRAZ'I GETİRDİ

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz geçtiğimiz ekim ayında tutuklanmıştı. (AA)

İlginizi Çekebilir

Sahte doktor Ayşe Özkiraz ameliyata da girmiş!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz ameliyata da girmiş!

 Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu

Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu

 Sahte doktor skandalında yeni detaylar!

Sahte doktor skandalında yeni detaylar!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kokoreç fiyatları uçtu! Yarım ekmek kokoreç 100 liraya çıktı! "1 yılda 3 kat arttı, eskiden aperatifti şimdi lüks oldu"İstanbul'da kokoreç fiyatları uçtu! Yarım ekmek kokoreç 100 liraya çıktı! "1 yılda 3 kat arttı, eskiden aperatifti şimdi lüks oldu"
Ekrem İmamoğlu'na konut teslim törenine katıldı! İşten çıkarıldığını öne süren kişi tepki gösterdi...Ekrem İmamoğlu'na konut teslim törenine katıldı! İşten çıkarıldığını öne süren kişi tepki gösterdi...
'Kar geliyor' Tarih verildi! Kar ne zaman yağacak? Bölge bölge...'Kar geliyor' Tarih verildi! Kar ne zaman yağacak? Bölge bölge...
Anahtar Kelimeler:
Diş hekimi Doktor Hakkari

En Çok Okunan Haberler

Sancaktepe'de kan donduran olay! 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Sancaktepe'de kan donduran olay! 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Bursa'da polis memuru ortalığı kana buladı: 4 ölü

Bursa'da polis memuru ortalığı kana buladı: 4 ölü

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Memur emekli maaşında son dakika gelişmesi! Açıklama yapılmıştı, beklenen gün geldi! Maaş farkı ve ek gösterge ödemesi…

Memur emekli maaşında son dakika gelişmesi! Açıklama yapılmıştı, beklenen gün geldi! Maaş farkı ve ek gösterge ödemesi…

İzmir'den şaşırtan görüntü: Lapa lapa kar yağdı!

İzmir'den şaşırtan görüntü: Lapa lapa kar yağdı!

Muharrem İnce duyurdu! 4. ittifak geliyor...

Muharrem İnce duyurdu! 4. ittifak geliyor...

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.