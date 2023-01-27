Hakkari'de sahte diş hekimleri yakayı ele verdi! Akıllara Ayşe Özkiraz geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ruhsatsız diş kliniği işlettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Sahte diş hekimleri, akıllara Tekirdağ'daki sahte doktor Ayşe Özkiraz'ı getirdi. İşte akıllara durgunluk veren haberin detayları...

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, diş hekimliği unvanı olmayan A.Z.S ve F.A'nın ruhsatsız diş kliniği işleterek haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Söz konusu klinikte yapılan aramada tıbbi işlemlerde kullanılan 1906 araç ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AKILLARA AYŞE ÖZKİRAZ'I GETİRDİ

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz geçtiğimiz ekim ayında tutuklanmıştı. (AA)