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Sahte doktor skandalında yeni detaylar: Ayşe Özkiraz'ın fotoğrafları ortaya çıktı! Bir sonraki hedefi...

21.12.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor skandalında yeni gelişme yaşandı. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın, Çerkezköy Devlet Hastanesinden sonraki durağı için planlar yaptığı öğrenildi. Özkiraz'ın, gitmeyi planladığı Ankara Şehir Hastanesinde inandırıcılığını artırmak için gitmeden önce sahte kaşe, kimlik kartları yaptırdığı ve ameliyat başında video hazırlatmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Sahte doktor skandalında yeni detaylar: Ayşe Özkiraz'ın fotoğrafları ortaya çıktı! Bir sonraki hedefi...

Türkiye, Tekirdağ'daki sahte doktor Ayşe Özkiraz'ı konuşmaya devam ediyor. Tutuklanarak cezaevine konulan Özkiraz'a ait, hastane ortamında çekilmiş yeni fotoğraf ortaya çıktı. Özkiraz'ın yeni hedefinin ise Ankara Şehir Hastanesi olduğu öğrenildi.

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GECE ACİL ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ

Ortaya çıkan yeni fotoğraflarda 21 yaşındaki sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ameliyatlarda yer aldığı ve ameliyata girmeden önce hastane personeli tarafından giydirildiği görüldü.

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Özkiraz'a hastanedeki personel tarafından doğum günü kutlaması düzenlendiği, boynunda yaka kartı ile hastane acili önünde gece nöbetlerine kaldığını ima eden fotoğraflar ortaya çıktı.

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BİR SONRAKİ PLANI ANKARA ŞEHİR HASTANESİYMİŞ

Olaya ilişkin ortaya çıkan yeni bilgilere göre, sahte doktorun Çerkezköy Devlet Hastanesinden sonraki durağı için planlar yaptığı anlaşıldı. Sahte doktor Özkiraz'ın bir sonraki hedefinin ise Ankara Şehir Hastanesi olduğu öğrenildi. Özkiraz'ın, gitmeyi planladığı Ankara Şehir Hastanesinde inandırıcılığını arttırmak için, gitmeden önce Çerkezköy'de sahte kaşe, kimlik kartları yaptırdığı ve ameliyat başında video hazırlatmaya çalıştığı öğrenildi.

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SAHTELİĞE SAHTELİKLE BAŞLAMIŞ

Özkiraz, hazırladığı sahte TUS sonuç belgesindeki Temel Tıp Bilimleri testinde 115 doğru, 5 yanlış; Klinik Tıp Bilimleri testinde ise 107 doğru, 12 yanlışla kendini üstün başarılı olarak göstermeye çalışmış.

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Çerkezköy Adliyesinde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Ayşe Özkiraz'ın, Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Ankara Şehir Hastanesi Çerkezköy

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