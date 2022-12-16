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  4. SON DAKİKA: Türkiye günlerce yaptıklarını konuşmuştu! Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu

SON DAKİKA: Türkiye günlerce yaptıklarını konuşmuştu! Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu

16.12.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tüm Türkiye günlerce Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan 20 yaşındaki sahte doktor Ayşe Özkiraz'ı konuşmuştu. Her yeni gün bir bir ortaya çıkan detaylarla herkesi şoke eden sahte doktorla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntılar...

SON DAKİKA: Türkiye günlerce yaptıklarını konuşmuştu! Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündeminden günlerce düşmeyen ve yaptıklarıyla alakalı ortaya çıkan her bir detay şoke eden sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

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AVUKATININ TUTUKLULUĞA İTİRAZI REDDEDİLDİ

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim günü tutuklandı. Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Ayşe Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itirazı, reddedildi.

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13 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, Özkiraz hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Ayşe Özkiraz'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. (DHA)

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Doktor Tekirdağ sahte

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