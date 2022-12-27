'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'dan fazla mesaisi var! Bir sahte diploma skandalı daha: Yıllarca hastanede maaşlı çalışmış

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, 11 yıldır sağlık teknisyeni olarak görev yapan A.İ.'nin lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. A.İ.'nin işine son verilirken, savcılık soruşturmasının sürdüğü bildirildi. Akıllara ise Tekirdağ'daki 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz geldi.

11 YILDIR ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

A.İ., Bursa'dan aldığı Sağlık Teknik Lisesi diploması ile müracaata bulunarak 11 yıl önce Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde 4B statüsünde sağlık teknisyeni olarak işe başladı.

Görev yaptığı süre boyunca evrak takip ve kayıt işlemlerinde bulunan ve zaman zaman laboratuvar sonuçları alıp ilgili bölümlere taşıyan A.İ.'nin sahte diploma kullandığı ortaya çıktı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Durumun ortaya çıkması üzerine hastane yönetimi tarafından A.İ.'nin işine son verilirken, savcılığın başlattığı soruşturmasının ise sürdüğü kaydedildi.

AKILLARA AYŞE ÖZKİRAZ GELDİ

Sahte diploma skandalı, akıllara Tekirdağ'daki 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ı getirdi.

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı. (DHA-AA)