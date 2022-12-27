HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'dan fazla mesaisi var! Bir sahte diploma skandalı daha: Yıllarca hastanede maaşlı çalışmış

'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'dan fazla mesaisi var! Bir sahte diploma skandalı daha: Yıllarca hastanede maaşlı çalışmış

27.12.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'daki 'sahte doktor Ayşe Özkiraz' skandalı sonrası bir sahte diploma haberi de Van'dan geldi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde 11 yıldır çalışan sağlık teknisyeninin, lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Skandal olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. İşte akıllara durgunluk veren haberin detayları...

'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'dan fazla mesaisi var! Bir sahte diploma skandalı daha: Yıllarca hastanede maaşlı çalışmış

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, 11 yıldır sağlık teknisyeni olarak görev yapan A.İ.'nin lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. A.İ.'nin işine son verilirken, savcılık soruşturmasının sürdüğü bildirildi. Akıllara ise Tekirdağ'daki 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz geldi.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu

11 YILDIR ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

A.İ., Bursa'dan aldığı Sağlık Teknik Lisesi diploması ile müracaata bulunarak 11 yıl önce Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde 4B statüsünde sağlık teknisyeni olarak işe başladı.

Görev yaptığı süre boyunca evrak takip ve kayıt işlemlerinde bulunan ve zaman zaman laboratuvar sonuçları alıp ilgili bölümlere taşıyan A.İ.'nin sahte diploma kullandığı ortaya çıktı.

Sahte doktor Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cezaevinde bakın ne istemiş Sahte doktor Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cezaevinde bakın ne istemiş

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Durumun ortaya çıkması üzerine hastane yönetimi tarafından A.İ.'nin işine son verilirken, savcılığın başlattığı soruşturmasının ise sürdüğü kaydedildi.

ved

AKILLARA AYŞE ÖZKİRAZ GELDİ

Sahte diploma skandalı, akıllara Tekirdağ'daki 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ı getirdi.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili çarpıcı iddia! Polise teslim etmek yerine... Sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili çarpıcı iddia! Polise teslim etmek yerine...

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı. (DHA-AA)

İlginizi Çekebilir

Yarım asırlık sahtekârlığı ortaya çıktı! Görev aldığı projeler şaşkına çevirdi

Yarım asırlık sahtekârlığı ortaya çıktı! Görev aldığı projeler şaşkına çevirdi

 Sahte doktor Ayşe Özkiraz ameliyata da girmiş!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz ameliyata da girmiş!

 Sahte doktor neler yapmış neler!

Sahte doktor neler yapmış neler!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14 yıl önce işlenen cinayet çözüldü! Katili en yakınları çıktı14 yıl önce işlenen cinayet çözüldü! Katili en yakınları çıktı
2022'nin son Kabine Toplantısı başladı!2022'nin son Kabine Toplantısı başladı!
"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı
Anahtar Kelimeler:
Sağlık teknisyeni Van sahte diploma

En Çok Okunan Haberler

'Zam' talebini açıkladı! Memur ve emekliler bu görüşmeyi bekliyordu

'Zam' talebini açıkladı! Memur ve emekliler bu görüşmeyi bekliyordu

Tüyleri diken diken eden Türkiye tahmini! Eksi 46 derece...

Tüyleri diken diken eden Türkiye tahmini! Eksi 46 derece...

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: Canlı yayında akılalmaz olay

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: Canlı yayında akılalmaz olay

Nevşin Mengü'den çok konuşulacak Meral Akşener iddiası

Nevşin Mengü'den çok konuşulacak Meral Akşener iddiası

2022'nin son anketinde zirvede yer alan isim dikkat çekti

2022'nin son anketinde zirvede yer alan isim dikkat çekti

Seyir halindeki araçtan sarktı başka araca saldırdı

Seyir halindeki araçtan sarktı başka araca saldırdı

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Anna Paul'ün zor anları! Bir atın hadım edilişini izlerken...

Anna Paul'ün zor anları! Bir atın hadım edilişini izlerken...

En etkileyici kareleri yakalamanızı sağlayacak! İşte 2022'nin en iyi kameralı telefon modelleri

En etkileyici kareleri yakalamanızı sağlayacak! İşte 2022'nin en iyi kameralı telefon modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.