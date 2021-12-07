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  4. Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

07.12.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile birlikte iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı. İki ülke arasında 12 yeni anlaşmaya imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti. Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

Emirlik Divanı'ndaki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi.

ANLAŞMALAR İMZALANDI

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Resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Erdoğan ile Al Sani, baş başa görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

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Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Katar Türkiye Recep Tayyip Erdoğan
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