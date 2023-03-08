HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş'a canlı yayında soruldu, yanıtı gündem oldu! "Mustafa Kemal Atatürk'e düşman mısınız?"

Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş'a canlı yayında soruldu, yanıtı gündem oldu! "Mustafa Kemal Atatürk'e düşman mısınız?"

08.03.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Atay ile birlikte Meclis'teki çıkışlarıyla dikkat çeken Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Candaş Tolga Işık, 'Ekibimizdeki arkadaşlarımızda TİP üyesi ve gönüllüsü olanlar var. Onların bir çekincesi var. Partinin genel tutumunda Mustafa Kemal Atatürk'ün geçmemesinden dolayı, Atatürk'e düşmanlığınız var mı?' sorusunu sordu. Erkan Baş da bu soruya yanıt verdi.

Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş'a canlı yayında soruldu, yanıtı gündem oldu! "Mustafa Kemal Atatürk'e düşman mısınız?"

TV100 programcısı gazeteci Candaş Tolga Işık, dün akşam Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş'ı ağırladı. İstanbul milletvekili Erkan Baş, 1979 yılında Berlin'de doğdu. Evli ve iki çocuk babası olan Erkan Baş'ın adı son dönemde özellikle sosyal medyada sıkça gündem oldu. Candaş Tolga Işık, Erkan Baş'a 'Partinizin Atatürk'e mesafeli mi?' sorusunu sordu.

CANLI YAYINDA 'ATATÜRK'E DÜŞMAN MISINIZ?' SORUSUNA YANIT VERDİ!

İşte TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın Atatürk sözleri...

'Çok net söyleyeyim, bu sorular bize çok sık soruluyor. Artık biraz tembelce buluyorum. Ön yargı yaratılmaya çalışılıyor. Türkiye'de siyasi partilere baktığımızda Atatürk'ün arkasına saklanmak gibi bir yanlış yapılıyor. Her şeyin başına Atatürk'ü koyduğunuzda bir şeyleri örtmüyorsunuz.

cas

'BİZ ATATÜRK'E SAYGILIYIZ AMA YÜZÜMÜZÜ DE GELECEĞE DÖNÜYORUZ'

Biz bu ülkenin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e saygılıyız. Herhangi bir hesaplaşma içine girmiyoruz ama yüzümüzü geleceğe dönüyoruz. Belki bin tane Osmanlı subayı vardı, bunların arasından bir tane Mustafa Kemal çıktı ve kurtuluşu gelecekte buldu.

'KEMALİST ARKADAŞLARIMA DA SORUYORUM...'

2023'e geldik, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını tartışmamız lazım artık bizim. Bütün Kemalist arkadaşlarıma şu soruyu soruyorum, 'Tayyip Erdoğan'ın 20 senedir ülkeyi yönetmesinde sizce bizim hiç mi suçumuz yok?'

Akşener, geçmişte AK Parti'den gelen teklifi açıkladı! Akşener, geçmişte AK Parti'den gelen teklifi açıkladı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'na 'Yunus Emre' tepkisi! 2 seçenek sundu, telif istedi: "Kullanamazsınız"Kılıçdaroğlu'na 'Yunus Emre' tepkisi! 2 seçenek sundu, telif istedi: "Kullanamazsınız"
Kayseri'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan paylaştı: Benim beklentim...Kayseri'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan paylaştı: Benim beklentim...
Kayseri'de 6 dakika arayla 4'ün üzerinde 3 deprem! Kayseri'de 6 dakika arayla 4'ün üzerinde 3 deprem!
Anahtar Kelimeler:
Erkan Baş Mustafa Kemal Atatürk Barış Atay Candaş Tolga Işık türkiye işçi partisi

En Çok Okunan Haberler

"İnce ile görüştüm" diyerek açıkladı! "İçinden çıktığım partiyle..."

"İnce ile görüştüm" diyerek açıkladı! "İçinden çıktığım partiyle..."

Kayseri'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan paylaştı: Benim beklentim...

Kayseri'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan paylaştı: Benim beklentim...

'İster yobaz deyin ister gerici...' diyerek sansürledi! Mustafa Sandal çok sinirlendi

'İster yobaz deyin ister gerici...' diyerek sansürledi! Mustafa Sandal çok sinirlendi

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Akşener, geçmişte AK Parti'den gelen teklifi açıkladı!

Akşener, geçmişte AK Parti'den gelen teklifi açıkladı!

Putin'den deprem talimatı: Ağustos'a kadar mühlet verdi

Putin'den deprem talimatı: Ağustos'a kadar mühlet verdi

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.