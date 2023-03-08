Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş'a canlı yayında soruldu, yanıtı gündem oldu! "Mustafa Kemal Atatürk'e düşman mısınız?"

TV100 programcısı gazeteci Candaş Tolga Işık, dün akşam Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş'ı ağırladı. İstanbul milletvekili Erkan Baş, 1979 yılında Berlin'de doğdu. Evli ve iki çocuk babası olan Erkan Baş'ın adı son dönemde özellikle sosyal medyada sıkça gündem oldu. Candaş Tolga Işık, Erkan Baş'a 'Partinizin Atatürk'e mesafeli mi?' sorusunu sordu.

CANLI YAYINDA 'ATATÜRK'E DÜŞMAN MISINIZ?' SORUSUNA YANIT VERDİ!

İşte TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın Atatürk sözleri...

'Çok net söyleyeyim, bu sorular bize çok sık soruluyor. Artık biraz tembelce buluyorum. Ön yargı yaratılmaya çalışılıyor. Türkiye'de siyasi partilere baktığımızda Atatürk'ün arkasına saklanmak gibi bir yanlış yapılıyor. Her şeyin başına Atatürk'ü koyduğunuzda bir şeyleri örtmüyorsunuz.

'BİZ ATATÜRK'E SAYGILIYIZ AMA YÜZÜMÜZÜ DE GELECEĞE DÖNÜYORUZ'

Biz bu ülkenin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e saygılıyız. Herhangi bir hesaplaşma içine girmiyoruz ama yüzümüzü geleceğe dönüyoruz. Belki bin tane Osmanlı subayı vardı, bunların arasından bir tane Mustafa Kemal çıktı ve kurtuluşu gelecekte buldu.

'KEMALİST ARKADAŞLARIMA DA SORUYORUM...'

2023'e geldik, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını tartışmamız lazım artık bizim. Bütün Kemalist arkadaşlarıma şu soruyu soruyorum, 'Tayyip Erdoğan'ın 20 senedir ülkeyi yönetmesinde sizce bizim hiç mi suçumuz yok?'



