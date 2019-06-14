Türkiye Küresel Huzur Endeksi'nde kaçıncı sırada?

Huzur bakımından Filistin, Venezuela, Kuzey Kore ve Sudan'ın gerisinde kalan Türkiye, en az huzurlu ülke olan Afganistan'ın ardından 11. sırada yer alıyor. Türkiye 3.015 endeks puanıyla Sudan ile Pakistan'ın arasında bulunuyor. 'Avrupa bölgesi' kategorisinde yer alan Türkiye, 36 Avrupa ülkesi içerisinde ise sonuncu sırada yer aldı. Bölge sıralamasında Türkiye'yi Bosna-Hersek ve Kosova takip ediyor En huzurlu ülke bir kez daha İzlanda olurken ABD 4 sıra gerileyerek 128., 2 sıra yükselen Çin 110. ve 1 sıra gerileyen Rusya 154. sırada yer aldı. 4 sıra gerileyen Almanya 22., 5 sıra yükselen İngiltere 45. ve 2 sıra gerileyen Fransa ise 60. sırada yer buldu. YENİ ZELANDA'DA HUZUR ARTTI! kez yayınlanan Küresel Huzur Endeksi son beş yıldır küresel huzurda artış görünen ilk rapor oldu. Buna göre 86 ülkenin huzur endeksinde iyileşme görülürken 76 ülkede gerileme kaydedildi. 2008'den bu yana dünyanın en huzurlu ülkesi olan İzlanda bu yıl da birinciliğini korudu. İzlanda'yı Yeni Zelanda, Avusturya, Portekiz ve Danimarka izledi. Yaşanan terör saldırılarına rağmen Yeni Zelanda'nın da huzur endeksinde puanı yükselmeye devam etmesi dikkat çekti. Endeks puanı artan Yeni Zelanda'nın sıralamadaki yeri ise değişmedi.

EN HUZURSUZ ÜLKE AFGANİSTAN En az huzurun olduğu ülke olarak son yıllarda yer eden Suriye'nin yerini ise bu yıl Afganistan aldı. Suriye ikinci sıraya düşerken onu Güney Sudan, Yemen ve Irak takip etti. Küresel düzeyde huzur ortalamasını düşüren en büyük nedenin Ortadoğu'daki çatışma ve gerilim ortamı olduğu raporda not düşüldü. EN HUZURLU BÖLGE AFRİKA



'Avrupa' dünyanın en huzurlu, 'Ortadoğu ve Kuzey Afrika' ise dünyanın en huzursuz bölgesi olmaya devam ederken toplam 5 bölgenin 4'ünde genel olarak huzur artışı gözlemlendi. Özellikle 'Rusya ve Avrasya' bölgesinde önemli ölçüde huzur artışı kaydedilirken Güney Amerika bu yıl endekste en çok düşüş yaşayan bölge oldu. EN GÜVENLİ EN AZ GÜVENLİ İLK 5 Huzurun en önemli parçası olan güvenli hissetme noktasında vatandaşların kendilerini en güvenli hissettikleri ülkeler sırasıyla İzlanda, Singapur, Norveç, İsviçre ve Japonya oldu. İnsanların kendini en az güvende hissettiği ülkeler ise sırayla Suriye, Afganistan, Yemen, Güney Sudan ve Pakistan oldu.

HUZURU EN ÇOK ARTANLAR VE AZALANLAR Bir önceki yıla göre huzur endeksinde en fazla ilerleme gösteren ülkeler sırasıyla Ukrayna, Sudan, Mısır, Kuzey Makedonya ve Ruanda olurken en fazla gerileme yaşayanlar sırasıyla Nikaragua, Burkina Faso, Zimbabve, İran ve Brezilya oldu. ARTIK ÇİN'İN LİDERLİĞİNE ABD'DEN DAHA ÇOK GÜVENİLİYOR Raporun bir başka bulgusu da dünyada ABD liderliğine olan güvendeki düşüş oldu. Rusya ve Çin liderliğine olan güvendeki düşüşten çok daha yüksek seviyede kayıp yaşayan ABD, ikinci sıradaki yerini Çin'e kaptırdı. Böylece ilk kez Çin ABD'den daha güvenilir lider ülke oldu. En güvenilir lider ülke sıralmasında birincilik ise Almanya'da kaldı. TERÖR KAYNAKLI ÖLÜMLERDE DÜŞÜŞ VAR Küresel huzura en büyük tehditlerin biri olan terörist eylemler konusunda ülkelerin yüzde 63'ü kendi topraklarında artış yaşandığını belirtilirken, 2014 yılından bu yana terör nedeniyle yaşamını yitiren insanların sayısında üçte iki oranında düşüş gerçekleşti ve sayı 32 binden 10 bin düzeyine geriledi.