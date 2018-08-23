Türkiye, Nijerli yoksulların yüzünü güldürüyor

Protokol üyeleri Türkiye'ye gerçekleştirdiği büyük organizasyondan dolayı teşekkür ederek, Müslüman kardeşlerinin bağışlarının, ihtiyaç sahiplerine ulaştığını dile getirdi.

Vakfın yarım asra yaklaşan tecrübesi ve sorumluluk bilinciyle hareket eden gönüllüler, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Müslümanların bağışladığı kurbanları, vekalet verenlerin isimlerini tek tek okuyarak yerel halkın da desteğiyle kesiyor.

TDV, bu yıl yurt dışındaki kurban yardımlarına yönelik organizasyonunun en büyüğünü dünyanın en yoksul ülkesi kabul edilen ve bir ucu Sahra Çölü'ne dayanan Nijer'de yaptı.

Törene, Nijer'de görev yapan gazete, televizyon ve ajansların temsilcileri de ilgi gösterdi.

- "Muhtacın yüzü güldürülüyor"

Niamey Ticaret Odası Başkanı Muhammed Cidi Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV işbirliğiyle 8 yıldır ülke genelinde kurban faaliyeti yürüttüklerini söyledi.

Bu yıl organizasyonun kapsamının genişletildiğini vurgulayan Musa, "8 eyalet 60 bölgede toplam 6 bin büyükbaş kurban yani 42 bin hisse kurbanın kesimi yapılıyor. Kurban etleri Nijer'in her bölgesine ulaştırılarak 2 milyon muhtacın yüzü güldürülüyor. Türkiye ve TDV'ye yapmış oldukları özverili çalışmalardan dolayı ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Vakfın Nijer Koordinatörü Mahmut Temelli de vekaletle kurban kesimi hizmetinin yoğunluğu dolayısıyla çalışmaların 3 gün boyunca devam ettiğini söyledi.

Protokolün katıldığı törende, 75 büyükbaş kurban hissesinin kesiminin yapıldığını belirten Temelli, kesilen kurbandan ise 75 Nijerli yoksul ve yetimin istifade edeceğini bildirdi.

Temelli, üç günde 5 bin büyükbaş hayvan, 35 bin hissenin kesim işlemini yaptıklarını belirterek çalışmaların yarın tamamlanmasının ve toplamda 42 bin hisse ve 6 bin büyükbaşı hayvanın kesilmesinin gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

