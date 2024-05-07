Türkiye'nin konuştuğu 'sapık sucu' hakim karşısında! Mahkeme salonunu bu sloganlarla inlettiler: Basına ve seyirciye kapattılar

Bağcılar'da 4 kız çocuğuna işlettiği su dükkanındaki özel odada istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan ve hakkında 331 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Metin Şenay'ın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. Basına ve izleyicilere kapalı şekilde yapılan duruşmaya giremeyen avukatlar mahkeme salonu önünde alkışlar ve sloganlarla tepki gösterdi.

331 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Metin Şenay hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Metin Şenay'ın, 4 çocuğa karşı “cebir tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma", “12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve “müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan toplam 128 yıl 9 aydan 331 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

İLK DURUŞMA BAŞLADI

Bakırköy 24. Ağır Ceza mahkemesinde ilk duruşması görülmeye başlandı. Duruşmaya sanık Metin Şenay tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mağdur çocuklardan birinin ailesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları katıldı.

AVUKATLAR DURUŞMA SALONUNA ALINMAYINCA TEPKİ GÖSTERDİ

Yetki belgesi bulunan avukatlar ile izleyiciler ise salona alınmadı. Avukatlar, salona alınmadıkları için tutanak tutarken, duruşmayı takip etmek için gelen izleyiciler "Çocuklar vatandır vatanına sahip çık", "Çocuklar susmaz, sen de susma" sloganları atarak karara tepki gösterdi. Duruşma kapalı şekilde görülmeye başlandı.

“SANIĞIN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASI VE KAMU VİCDANININ RAHATLATILMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Duruşma öncesi adliye önünde Kadın ve Demokrasi Derneği basın açıklaması yaptı. Dernek adına açıklama yapan KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı, "Bugün 4 küçük çocuğun dünyasını karartan ve hepimizi derinden yaralayan bir suçlunun 'Bağcılar sapığı' olarak bilinen sanığın adalet önünde hesap vermesi talebiyle buradayız. Kamuoyunun yakından takip ettiği gibi İstanbul Bağcılar'da okuldan çıkan 11 yaşındaki kız çocuğu mahallelerinde su bayisi işleten sanığın cinsel istismarına uğramış ailesinin başvurduğu güvenlik güçleri pedofil sapığı suçüstü yakalamıştı.

KAN DONDURAN ODA DETAYI

Sanığın tek kurbanının bu çocuk olmadığı, dükkanında süngerle ses yalıtımı sağladığı bir odada başka çocuklara da cinsel istismarda bulunduğu ve sapık eylemlerini kayıt altına aldığı anlaşılmıştı. Sanığın çocuklara yaşattığı dehşet Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede detaylı bir şekilde yer almaktadır. Başsavcılık sanığın cebir, tehdit ve hile kullanarak silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, müstehcen yayınların üretiminde çocukların kullanılması suçlarından her mağdur için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 128 yıl 9 aydan 331 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediyor.

"AMACIMIZ GÜVEN TOPLUMU YARATMAK"

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birazdan davanın ilk duruşması görülecek. Bizler KADEM hukuk kurulu olarak toplumun tüm fertlerinin vicdanını derinden yaralayan bu davayı takip edecek sanığın hak ettiği cezayı alması ve kamu vicdanının rahatlatılması için elimizden geleni yapacağız. Nihai amacımız ise kadın, çocuk demeden herkesin güven içinde yaşayacağı bir toplum inşa etmektir" dedi. (DHA)



Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





