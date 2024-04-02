Türkiye'nin konuştuğu 'Sucu Metin Şenay olayı' Gaddar dizisine konu oluyor

NOW’ın Cuma akşamlarına damgasını vuran sevilen dizisi Gaddar dizisi yeni yayınlanak bölümüyle de adından söz ettirdi.

Dizi halkın vicdanını yaralayan acı olayları senaryosuna taşımaya ve unutturmamaya devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çağatay Ulusoy’lu dizide yine çok acı, çok sarsıcı olan ve günlerce gündemden düşmeyen “Sucu Metin Şenay olayı”ndan esinlenilen acı hikâye ele alınacak.

METİN ŞENAY OLAYI NEDİR?

Metin Şenay’ın sucu dükkanına kurduğu ses yalıtımlı odada aralarında akrabalarının da olduğu çok sayıda mahalleli mağdur çocuğa cinsel istismar suçu işlediği, bu anları kameraya çektiği, çocuklardan birinin felç kaldığı ortaya çıkmış ve yıllarca süren bu büyük insanlık suçunu gerçekleştiren şahıs hakkında 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.









