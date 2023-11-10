Türkiye'nin konuştuğu Yargıtay - Anayasa Mahkemesi gerginliğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum! 'Partimden bazı arkadaşlar da yanlış yapıyor...'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi hakkında attığı adıma da değindi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARGITAY - AYM KONUSUNA NET YANIT! İŞTE O SÖZLER...

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili ihlal kararı vermesi sonrası Yargıtay 3. Dairesi'nin aldığı karar iki mahkemeyi karşı karşıya getirdi. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmeleri dikkat çekti. "Her şeyden önce Yargıtay'ın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkar edemez" diyen Erdoğan eleştirileri de dile getirdi:

"Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir. Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez. Anayasa Mahkemesinin kararına karşı Yargıtay da şu anda demiştir ki “Sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim ve yüksek mahkeme olarak da şu anda sizinle ilgili bir yaptırımı ben de talep ediyorum.” Bu talebinin gereğini bekliyor ve bu talebine karşı bunun gereğini yerine getirecek olan merci neresiyse o merciden bu talebini istiyor. Bu parlamentoysa parlamentodan istiyor. Şimdi Can Atalay’ı alın koyun bir kenara. Bundan önce yine benzer şeyler maalesef oldu. Parlamentomuz da bu konularda ağır hareket ediyor.

"ÇOK SERİ KARARLA BU İŞLERİN BİTİRİLMESİ LAZIM"

Yani birçok terörist parlamentoda dokunulmazlıkların kaldırılması süreci geciktiği için kaçtılar, yurt dışına çıktılar. Bunların bu kadar ağır ele alınmaması gerekiyor. Çok seri kararla bu işlerin bitirilmesi lazım. Seri olarak bu adımlar atılmayınca ondan sonra bakıyorsunuz birisi Amerika'da, birisi Almanya'da, birisi Fransa’da meydana çıkıyor. Ondan sonra da oralardan Türkiye'yi tehdit ediyorlar.

Benim ülkem yurt dışına kaçmış sapıkların tehdidiyle karşı karşıya kalmamalı, kalamaz. Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili olarak Yargıtay'ın attığı bu adımı hafife de alamaz, almamalıdır. Eğer partimden bazı arkadaşlar da burada Yargıtay’ı yerip, Anayasa Mahkemesi’ne övgüler düzüyorsa onlar da yanlış yapıyorlar. Bizim birimiz hepimiz, hepimiz birimiz anlayışıyla hareket etmemiz lazım. Buralarda kalkıp da birilerine şirin görünmenin anlamı yok. Son olarak şunu da vurgulamak isterim ki, Anayasa yapma yetkisi Yüce Meclisimizindir ve bu yetkisini devredemez. Kimse de milletin iradesi ile oluşmuş meclisin bu mutlak yetkisine el uzatamaz."

'ASGARİ ÜCRET' MESAJI

Erdoğan'a milyonların merakla beklediği asgari ücret ve emekli zammı da soruldu. Emekliler için "Çok yakında uygulayacağız" sözleri dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi:

"Küresel gündemi de meşgul eden enflasyon sorunu ile mücadelede kararlıyız. Enflasyonun belini kırdık, etkilerini de önümüzdeki süreçte sileceğiz. Biz hep çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve hamdolsun sözümüzü tuttuk. Asgari ücrete cumhuriyet tarihinde yapılmamış oranda zam yaptık. Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız. Biliyorsunuz emeklilerimizi kısa vadede rahatlatacak 5 bin liralık ikramiye ödemelerini de bu ay içerisinde yapmayı planladık. Aldığımız tedbirlerle yapacağımız ödemelerle emekli ve çalışanlarımızın yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Asgari ücret konusunun kendi takvimi var biliyorsunuz. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum."