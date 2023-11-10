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85 yıldır bitmeyen özlem! Tüm Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu

10.11.2023 10:04 | Son Güncelleme:
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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında saygıyla anıldı. Devlet erkanı Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıkarken tüm yurtta saat 09.05 hayat durdu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar araçlarını durdurup saygı duruşunda bulundu. Bazı vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında saygıyla anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla hayat durdu. Vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Çevre-Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Atlı Polis Grup Amirliği, Köpek Eğitim Merkezi Grup Amirliği, Polis Arama Kurtarma Büro Amirliği ekipleri köprü üzerindeki anmaya katıldı.

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ATATÜRK POSTERLERİ VE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarından bazılarının sepetlerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleri ve Türk bayrakları asıldı.

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