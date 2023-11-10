85 yıldır bitmeyen özlem! Tüm Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında saygıyla anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla hayat durdu. Vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Çevre-Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Atlı Polis Grup Amirliği, Köpek Eğitim Merkezi Grup Amirliği, Polis Arama Kurtarma Büro Amirliği ekipleri köprü üzerindeki anmaya katıldı.
Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarından bazılarının sepetlerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleri ve Türk bayrakları asıldı.