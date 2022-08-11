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Türkiye şart koşmuştu, İsveç'ten adım geldi: İlk kez gerçekleşiyor!

11.08.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın bölgede oluşturduğu tehdidi gerekçe göstererek NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini Türkiye iki ülke ile terörle mücadelede işbirliği yapılması ve Türkiye'nin bildirdiği terör suçlularının iade edilmesi koşuluyla onaylayacağını bildirmiş, bu yönde üç ülke tarafından bir mutabakat imzalanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsveç'in 73 teröristi iade edeceğini açıklamıştı. İsveç'ten bu kapsamda ilk kez gerçekleşecek bir adım geldi.

Türkiye şart koşmuştu, İsveç'ten adım geldi: İlk kez gerçekleşiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "diplomatik zafer" olarak nitelendirdiği, üç ülkenin imzası bulunan NATO memorandumunun ardından İsveç 73 teröristi iade edeceğini açıklamıştı. Geçen süreçte İsveç'ten bu bağlamda ilk kez bir adım geldi. Hükümet dolandırıcılık suçundan aranan bir kişinin Türkiye'ye iadesine karar verdi.

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İSVEÇ KAYITSIZ KALMIŞTI

Türkiye haftalarca süren gerilimin ardından PKK militanlarına ev sahipliği yaptığını iddia ettiği İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine taraflarla anlaşmasının ardından yeşil ışık yakmıştı.

Anlaşma kapsamında Türkiye İsveç'e iadesini istediği suçluların bir listesini verdi. Ankara listeyi iletmesinin ardından listedekilerin iadesinin başlamamasından dolayı rahatsızlığını dile getirmişti.

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İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK sempatizanları, ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto etmişti.

İLK SUÇLU İADESİ

Türkiye'de dolandırıcılık suçundan aranan 30'lu yaşlarındaki bu şahısın geri gönderilmesi, anlaşmanın ardından kamuya açıklanmış ilk suçlu iadesi olacak.

Reuters'a açıklamada bulunan İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson, "Bu normal rutin bir konu. Adı geçen şahıs bir Türk vatandaşı ve Türkiye'de 2013 ve 2016 yıllarında dolandırıcılık suçlarından ceza almış" dedi.

Johansson "Yüksek mahkeme bu konuyu inceledi ve şahsın iadesine engel teşhis eden bir durum olmadığına kanaat getirdi" dedi.

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İsveç Adalet Bakanlığı sözcüsü şahsın Türkiye'nin ilettiği listede olup olmadığı sorusuna yanıt vermedi.

Haberi ilk bildiren İsveç televizyon kanalı SVT şahsın Türkiye'de kredi veya banka kartı dolandırıcılığı nedeniyle 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

SVT'de geçtiğimiz yıldan bu yana İsveç'te tutuklu bulunan şahsın suçlamaları kabul etmediğini, din değiştirerek Hristiyan olduğu, askere gitmeyi reddettiği ve Kürt kökenli olduğu için hakkında bu cezanın verildiğini söylediği bilgisi yer aldı.

(Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
NATO İsveç terörist
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