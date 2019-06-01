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Türkiye sevdalısı Hollandalı turistin vasiyeti yerine getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 14:40 | Son Güncelleme

Antalya'da evinde ölü bulunan Hollandalı Ansgar Driessen, vasiyeti üzerine Gazipaşa ilçesinde defnedildi - Driessen'in ağabeyi: "Buraya defnedilmeyi o istedi. Biz de yerine getirdik. Türklere samimiyetleri ve yardım severliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum"

Antalya'da evinde ölü bulunan Hollandalı Ansgar Driessen, vasiyeti üzerine Gazipaşa ilçesinde toprağa verildi.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Driessen için Gazipaşa ilçesinde vasiyeti üzerine cenaze töreni düzenlendi. Ansgar Driessen'in cenazesi, Çamlı Mezarlık'ta bulunan yabancılar bölümüne defnedildi.

Cenazeye papaz katılmazken, ailesinin isteği üzerine cenaze töreni Türk usullerine göre yapıldı.

Törende Driessen'in Rusya ve Hollanda'dan gelen yakınları mezarı başında mum yaktı.

Driessen’in ağabeyi Patrick Driessen, yaptığı açıklamada, kardeşinin Türkiye'yi ve Gazipaşa’yı çok sevdiğini belirterek, "Buraya defnedilmeyi o istedi. Biz de yerine getirdik. Türklere samimiyetleri ve yardım severliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze Gazipaşa Hollanda

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