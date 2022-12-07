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Türkiye ve KKTC'den ortak tatbikat! 7,7 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla başladı

07.12.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ile KKTC arasında ortak arama kurtarma tatbikatı icra edildi. 250'den fazla personelin katıldığı tatbikatta 15 farklı senaryo üzerinde ortak çalışma yapıldı.

Türkiye ve KKTC'den ortak tatbikat! 7,7 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla başladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, ortak arama kurtarma tatbikatı yaptı.

Türkiye ve KKTC'den 250'nin üzerinde personel,1 askeri helikopter ve 100'ün üzerinde aracın katılımı ile gerçekleştirilen tatbikatta deprem, yangın, trafik kazası, dağda mahsur kalma, arazide kaybolma ve kuyu kazaları gibi 15 farklı senaryo üzerinden kentsel arama, kurtarma, enkazdan yaralı çıkarma, yaralıların helikopter ile tahliyesi ve yangına müdahale faaliyetleri icra edildi.

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Başkent Lefkoşa başta olmak üzere 4 ilçede yapılan tatbikatla her iki ülke ekiplerinin koordinasyonları ve tecrübe paylaşımlarının yanı sıra KKTC'de meydana gelebilecek muhtemel bir afet durumunda ihtiyaç duyulacak uluslararası desteğin ülkeye varışından ayrılıncaya kadar olan süreç değerlendirildi.

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KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, ülkede yaşanması muhtemel bir afet durumunda, halkın can güvenliğinin sağlanmasına yönelik uluslararası nitelikte gerçekleştirilen önemli bir tatbikata ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Tatbikata Türkiye'nin çok büyük bir ekiple katıldığını anlatan Karaca, "Tatbikatın teknik kısmını çok önemliydi. Arama kurtarma ekiplerinin Türkiye’den hareketinden itibaren uluslararası standartlarda bir tatbikat gerçekleştirdik." dedi.

AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu da Türkiye ve KKTC’nin afet bölgesi içinde yer aldığını, o yüzden her iki ülkenin de afetlere karşı hazır ve hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Tatbikatın Lefkoşa’da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi ve Türkiye’den yardım istenmesi senaryosuyla başladığını söyleyen Palakoğlu, tatbikatın iki ülke ekiplerinin koordineli çalışması, işbirliğinin geliştirilmesi, bilgi tecrübe paylaşımı ve eksikliklerin görülmesine katkı sağladığını kaydetti. (AA)

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