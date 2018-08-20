Türkiye'den Nijerli yetimlere bayram hediyesi

NİAMEY (AA) - Nijer'de, yarın idrak edilecek Kurban Bayramı dolayısıyla Türk hayırseverlerin desteğiyle temin edilen giyim yardımları ihtiyaç sahibi yetimlere hediye edildi.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bu yıl "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" organizasyonuyla Afrika kıtasının en büyük organizasyonunu Nijer'de gerçekleştirmek için harekete geçti.
Vakfın 20 kişiden oluşan gönüllü ekibi, başkent Niamey'in en büyük yetimhanesini bayram arefesi dolayısıyla ziyaret etti.
Yetimlerle yakından ilgilenen TDV ekibi, oyuncak hediye ettiği çocuklarla oyun oynayıp vakit geçirdi.
İslam aleminin yarın idrak edeceği Kurban Bayramı dolayısıyla yetimhanede bulunan 360 yetime Türk hayırseverlerin desteğiyle temin edilen kıyafet yardımını ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
TDV ekibi, Kurban Bayramı boyunca Nijer'de 20 kişilik ekiple ülkenin 40 ayrı bölgesinde yardım çalışması yürütecek.
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